Крупные гулянья в Сабантуя в последний раз в Костанае проходили в 2019 году. Из-за пандемии о массовых мероприятиях пришлось забыть и только в этом году традицию решили возродить. Праздник должен был получиться особенным. Во-первых, в этот раз он проходил в День столицы, 6 июля. Во-вторых, сам аким области Архимед Мухамбетов написал в своем инстаграм-аккаунте, что обсудил подготовку праздника с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Изменился ли костанайский Сабантуй - в репортаже «НГ».

Дети фотографировались в тантамаресках с нарисованными национальными костюмами

Главный приз - баран

На первый взгляд, мероприятие ничем не отличалось от своего аналога из 2019 года. Место прежнее - парк 25-летия независимости Казахстана. Сабантуй так и принято отмечать - недалеко от реки или леса. Как и прежде, прошли соревнования по поясной борьбе.

- Соревновались в двух весовых категориях: до 60 кг и свыше 75 кг, - рассказал главный судья Салим АТЫГАЕВ. - В каждой категории - 20-30 участников. В основном это спортсмены из всех районов Костанайской области, а также гости из Нур-Султана, Кызылорды, СКО и Акмолинской области. Главный приз - живой баран.

В категории до 60 кг в итоге победил костанаец Мылтыкбай Абдуаетов, в весе свыше 75 кг - житель Аулиеколя Токтар Жиентаев. Каждый победитель поднял своего барана и по традиции пробежал с трофеем на плечах вокруг арены.

Костанайцы и сами не против были попробовать себя в спортивных состязаниях. Любой желающий мог поднять гирю или проверить силы в армрестлинге.

Наталья Петько 6 раз подняла гирю

- Гирю я с малых лет поднимала, поэтому привыкшая уже, - рассказала 46-летняя Наталья ПЕТЬКО, которая смогла 6 раз поднять гирю весом 32 кг. - Мне понравилось. Сейчас пробуем себя в спорте, а после пойдем концерт слушать.

Для детей и взрослых, как и прежде, организовали национальные игры. Участников делили на команды, и они прыгали в мешках, перетягивали канат, доставали монетки из миски с кефиром.

Принять участие в национальных играх могли и дети, и взрослые

- Сабантуй - татарский праздник, но у нас здесь все народы, что подчеркивает дружбу народов, - говорит представитель костанайского Дома Дружбы Денис ТЕСЛЕНКО. - Очень много интересных игр, а особенно классные призы - кружки и магнитики с логотипом Сабантуя.

Можно только смотреть

Культурная программа включала в себя выставку национального татарского быта и кухни. Правда, на этот раз огромным чак-чаком не угощали всех желающих.

На чак-чак весом 18 кг можно было только смотреть

- Чак-чак приготовила пекарня «Азия», - рассказал представитель Дома Дружбы Ильдар ИСКАКОВ. - Чак-чак весом 18 кг (в 2019 году был 25 кг - «НГ»). Мы его раздавать не будем. Он, как и остальные национальные блюда, больше для демонстрации. Гостей из Казани угостим. Можно только купить чак-чак в коробочке.

- Здесь у нас татарская изба, - добавляет активистка татаро-башкирского этнокультурного объединения «Дуслык» Гульнара ЛАТЫПОВА. - Тут есть куклы в национальной одежде. Белое покрывало с цветочками на кровати нам принесла одна бабушка, которая сказала, что вышивке не меньше 50 лет. Все остальное - из личных коллекций костанайцев. Статуэтки из соли мы привозим из Казани.

Поздравление от президента

В 2017 году из Казани на Сабантуй приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. Присутствовал тогда и аким области, даже сыграл в национальную игру и с завязанными глазами разбивал длинной палкой горшки. В 2019 году почетным гостем стал заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Ильдар Мингаев, который зачитал приветственное письмо от Минниханова. В 2022 году эту роль взяли на себя артисты из Казани Муса КАМАЛОВ и Лилия ГИМАТДИНОВА. Гости спели на татарском языке.

Костанайцы танцевали под песни Мусы Камалова

- В Костанай прилетели сегодня утром с пересадкой через Москву, - рассказала Лилия. - Успели немножко отдохнуть в гостинице и сразу сюда, на праздник. У меня современная татарская эстрада, буду петь зажигательные песни. Я исполняю свои песни, написанные специально для меня. То есть это не фольклор, не перепевка чужих песен, а мой репертуар. В Костанае пою о любви, о солнце, о счастье, о празднике.

- Очень добродушно нас принял костанайский народ, - добавляет Муса. - Все очень жизнерадостны. Нас специально отправили из Татарстана, чтобы чуть-чуть поднять настроение вместе с местной татарской общиной. Сами костанайцы нам очень понравились. Сабантуй идет на ура! После праздника пойдем смотреть Костанай. Я пел татарские народные песни про любовь, жизнь и природу.

В 2017 году палкой с завязанными глазами махал аким области, в этом году - дети

Костанайцы и вправду встретили артистов из Казани с добром, некоторые даже танцевали, пока Камалов пел. Трибуны были переполнены, вместили они не менее 500 человек.

На сцене наградили благодарственными письмами активистов Ассамблеи народа Казахстана. Выступали коллективы из Костаная и Рудного: хор украинской песни «Лира», вокальные ансамбли «Байрам», «Эстель» и «Селяночка».

Превзойти праздники прошлых лет по масштабу в этом году не получилось. Но это не означает, что костанайцы не смогли зарядиться положительными эмоциями. Игры, песни и танцы сделали «праздник плуга» (так с татарского переводится Сабантуй) богатым на впечатления.

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