Обряд Тасаттык провели сегодня, 9 июня, мусульмане Костаная в парке 25-летия независимости.

Верующие молились с просьбой о дожде во время засухи. Резать корову во время мероприятия не стали.

- Чтобы дождь пошел, мы, мусульмане, должны выйти на какое-то побережье или открытое место, - объясняет наиб-имам костанайской областной мечети Бахытжан. - Мы должны быть не слишком вульгарно одеты. Одежда должна быть чистой, хорошо выстиранной, но не слишком новой. Потом люди просят друг у друга прощение, а должники отдают свои долги. И никто не должен прикаловаться, шутить между собой. На обряд приводим детей, скот. Имам читает проповедь, люди молятся, читают намаз Истиска. Мы говорим: "О Аллах, если ты нам за грехи не даешь дождя, то пожалей наших безгрешных детей и животных, которые страдают из-за нас. Дай нам дождя!". Если дождь пойдет, мы должны благодарить Аллаха и не убегать. А если не пойдет, то повторить обряд три раза. В этом году в хозяйствах Костанайской области зарезали 22 головы крупного скота и раздали мясо малоимущим.

Обряд продлился около часа. Примерно в середине приехал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Его визит отметил имам. Однако в пресс-службе главы региона подчеркнули, что в парк Аксакалов приехал как частное лицо.

- Я участвовал в обряде впервые, - рассказал "НГ" учитель областной мечети Еркебулан АСЕТ. - Мы показали Всевышнему, что нуждаемся в нем. Только он может нам помочь. И я очень рад, что сегодня столько мусульман собрались в этом месте. Это сильная вещь.

После обряда верующие организованно покинули парк и сели в автобусы, которые специально подготовили для них.