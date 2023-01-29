Неделю назад, 21 января, президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ посетил наш регион. Такого события ждет если не каждый журналист, то хотя бы тот, у кого есть вопросы "с бородой". Почему? Да просто ответы на них чиновники либо завуалируют очередной популистской речью (а потом вытаскивай оттуда факты), либо сошлются на ограниченность компетенций регионального ведомства. Однако ни одного местного журналиста ни на одном мероприятии с участием главы государства в этот раз не было...

Почему президент не захотел демонстрировать свою озабоченность чаяниями простых костанайцев "под пристальным вниманием" региональных СМИ? "НГ" попыталась найти ответ на этот вопрос.

Из-за ковидных ограничений

На фоне атак и нападений на журналистов из Алматы озабоченность независимой редакции из Костаная, конечно, меркнет. Тем не менее, описанная в этой статье ситуация в очередной раз демонстрирует отношение казахстанской власти к СМИ.

За пару дней до визита в пресс-службе акима области сообщили "НГ", что участие представителей региональных СМИ - это не их компетенция, и направили напрямую в Акорду. При этом информацию о приезде не опровергли и не подтвердили... Пресс-секретарь президента прочел сообщение в мессенджере, но проигнорировал. Как и продолжительные мобильные звонки.

Ближе к полудню 21 января на официальном телеграм-канале Акорды опубликовали первое сообщение о том, что началась рабочая поездка президента Токаева в Костанайскую область, "запланировано посещение ряда производственных и социальных объектов". Месседж сопровождало видео с красивыми изображениями достопримечательностей Костаная.

Осталось лишь сказать: "Добро пожаловать, господин президент". Обуздав нахлынувшие эмоции, развивающиеся тогда в диапазоне "раздражение - разочарование - злость", стали удаленно наблюдать за происходящим в нашей области через экран телефона.

В понедельник, 23 января, в пресс-службе акима области прокомментировали "НГ" невозможность задать Касым-Жомарту Токаеву вопросы журналистов.

- В моей зоне ответственности лежат вопросы сопровождения деятельности акима области, в том числе, его рабочих поездок, совещаний, заседаний, проводимых под его председательством и так далее, - сообщил пресс-секретарь Жуматай КАКИМЖАНОВ. - Аккредитация для СМИ не проводилась. Так как рабочую поездку Главы государства в Костанайскую область освещала только пресс-служба Президента РК.

Честно сказать, претензий к областной пресс-службе нет - так построена система. В будни нам все же удалось дозвониться в офис пресс-центра Акорды. Там сообщили, что СМИ не принимали участие во время поездки по региону Токаева "из-за ковидных ограничений"...

Вроде нужно оставить тему и идти писать о насущных более земных проблемах области. Но очередная авария на рудненской теплосети по ул. Горняков, случившаяся спустя неделю недалеко от того места, где высокий гость говорил с народом, сработала словно триггер. Президент улетел, вопросы остались.

"А зачем приезжал-то?"

Корреспондент "НГ" Галина КАТКОВА не раз освещала визиты первого президента Казахстана. Так что сравнение приездов Токаева и Назарбаева само собой напрашивается.

Большинство визитов главы государства в той их части, которую позволяли освещать прессе, были похожи на спектакли, считает Каткова. Чем дальше, тем больше. В один из последних приездов стареющего лидера на Костанайщину местных журналистов просто закрыли в юрте посреди поля и не выпускали, пока на просторе аким области не завершили встречу с президентом. Из юрты же по рации отдавали команды комбайнерам, когда им запускать машины, чтобы продемонстрировать красивую уборку. В пшеницу бросили деревянные трапы, чтобы глава страны мог с комфортом сфотографироваться среди колышущихся колосьев... (вы помните, конечно, эти фотографии).

Вот так встречали Нурсултана Назарбаева в 2016 году /Фото из архива "НГ"

- А еще ведь были репетиции. Когда тех же предпринимателей, в том числе весьма заслуженных, собирали загодя, распределяли, кто что и как именно будет говорить. Перед журналистами тем более никто не стеснялся. Помню, как на фабрике «Баян-Сулу» раздавали листочки с вопросами, указывали, где стоять, куда не приближаться, чтобы на ТВ картинка красивая была! В голову не приходило организаторам, что этот фарс неприличен. Будто не граждане страны, а обслуга какая-то встречается с президентом. Я тогда сказала, что мы не из госзаказных изданий, листочки не берем, стоим, где удобно фотокору, - вспомнила журналист.

Но тогда местная пресса все-таки присутствовала, давала свою информацию, а нынешняя "съемочная группа" из АП к главе государства костанайские СМИ вовсе не допустила. Отработала визит сама.

- Стоит он у места коммунальной аварии в Рудном, - комментирует Каткова фотографии и сообщения из Акорды, - и внизу всерьез пишут: "Приехал, чтобы посмотреть, что здесь на самом деле..." Ну, просто неловко. Я понимаю президента, который прилетал в Аулиеколь после колоссального пожара. Но в Рудном было насквозь фальшиво...

Самое главное – открытым остался вопрос, зачем вообще приезжало первое лицо государства, люди же, жители области должны в итоге понять, ради чего в регион гоняли дорогостоящий борт № 1.

Каткова уверена, что это понимание не способен дать пул журналистов Акорды. По той хотя бы причине, что он традиционно обслуживает одного человека.

- Привязать информацию к реалиям региона может только местная пресса, - считает корреспондент «НГ». – Мы проблемы области все-таки знаем, там дотянем, там спросим. Вот президент побывал на ССГПО, у которого, как говорилось накануне на совещании, 40-процентное снижение объемов производства. А это не просто градообразующее предприятие, налоги рудненского объединения питают и республиканский бюджет. Наверно, у Токаева там состоялся предметный разговор. Но до населения региона донеслась лишь обтекаемая фраза, что ССГПО будет стараться прорабатывать Европу. Напомню, российская Магнитка не первый раз снижает спрос на рудненское сырье. С момента кризиса 2011 года рудничане декларировали необходимость продвижения в Китай. Каков результат? Сейчас не только костанайцы, вся страна хочет четко знать, что ждет нашу экономику в связи с антироссийскими санкциями, что мы делаем в условиях углубляющегося кризиса, какие планы. Вот об этом мы хотим услышать от президента и его команды. Почему не было совещания по итогам визита? Сам не мог – министры сопровождали. А президент запустил новую линейку марки Kia, расписался на капоте машины, прямо как дублер Назарбаева, и это чуть ли не весь информационный «выхлоп» от визита. Разочарование глубокое, как Марианская впадина. Срежиссировано все было в наихудших традициях. Кажется, Жаңа Қазақстан - это повернуть назад и оптимистично крикнуть: "Алға!". Но Назарбаев хотя бы умел показать, что государство к этому имело отношение. Сейчас у нас ССГПО проваливается, с проектами КамАЗа не все понятно и многое другое. Но нам об этом не говорят... Получается так, что удобно спрятаться за коммунальной аварией. У нас есть проблемы, которые в миллион раз серьезнее. Честно, это очень плохо для имиджа президента.

"Не политик, а больше чиновник"

Ситуацию "НГ" разобрала с политологом Димашем АЛЬЖАНОВЫМ. Эксперт считает, что она характеризует государство как "несвободное".

- В таких странах президент-автократ выстраивает коммуникацию с обществом и медиа в одностороннем порядке и только с выгодной для себя стороны, - прокомментировал Альжанов. - В нашем случае Токаев не может себе позволить произвольные встречи с гражданами, поскольку боится эксцессов и реакции людей на Қаңтар, разруху в стране. Они могут нанести серьезный урон его имиджу и показать его слабости. Он ведь не политик, а больше чиновник, и не умеет общаться с простым народом, не умеет его обаять.

Политолог отмечает - реальность, которая сложилась из-за "плохого состояния экономики и низкого уровня доходов населения", будет идти вразрез с постановочными сюжетами, которые так характерны для информационных ресурсов Акорды, правительства и СМИ, деятельность которых финансируется из госбюджета.

Телеканал "Хабар 24" рассказал о визите дважды. 21 января в вечернем блоке новостей вышел репортаж Динары Абдировой о "рабочей поездке президента в регион". Общие видеокадры - те же, что и на всех официальных медиа-площадках Акорды. Однако стендап и интервью с участниками были эксклюзивными для "Хабар 24".

Но вернемся к репортажу. Журналист с помощью нужного интонирования преподнесла ту картинку, которую точно хотели бы видеть в Акорде:

- Масштаб аварии показали главе государства, - звучит в закадровом тексте. - Президент пообщался с пострадавшими и заявил, что износ сетей вызывает серьезную озабоченность... Аварию устранили локально, сейчас в более тысячи домах есть тепло, доложил аким города. Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями уточнил, насколько достоверна эта информация.... Жительница Рудного вовсе пригласила президента домой, чтобы глава государства мог лично удостовериться, что в квартирах тепло.

Журналист рассказала и о работе Соколовского карьера, а фразу "запасы которого иссякают" произнесла с нисходящей интонацией. При этом ни слова не прозвучало о снижении производства, которые вызваны экспортными возможностями ССГПО.

Далее пошли кадры из Костаная. На 7-й минуте - стендап Адбировой об особенностях мелкоузловой сборки "Kia Sportage".

А 25 января на "Хабар 24" вышел очередной 10-минутный выпуск спецпроекта "President" (хабаровцы проще подошли к названию, нежели их российские коллеги со своим проектом "Москва. Кремль. Путин" - "НГ"). Журналист Адиль БАЛТАБАЕВ еще на борту вертолета по направлению в Рудный сообщил: "Ожидается, что президент даст конкретные поручения прямо на месте". С теми же специфическими интонацией и музыкальным сопровождением.

Политолог Димаш Альжанов отмечает, что Токаев и его администрация полностью следуют практике закрытости и односторонней пропаганды.

- Когда создают заготовленные сюжеты для продвижения образа благополучного государства и якобы сильного и открытого лидера, - поясняет эксперт. - Пропаганду использовал Назарбаев, использует и Путин.

На равных условиях

А теперь от разбора содержания репортажей обратимся к самому его факту. В ОФ "Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз" прокомментировали "НГ" - казахстанские СМИ пребывают в правовой плоскости в равных условиях.

- В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона "О СМИ" официальное сообщение предоставляется средствам массовой информации на равных условиях, независимо от их форм собственности и принадлежности, - уточнил юрист фонда Сергея УТКИН.

Таким образом в соответствии с указанной нормой закона, у всех СМИ должны быть равные условия для участия и аккредитации своих представителей, в том числе, и для освещения визита президента.

- Если принято решение не оповещать СМИ (например, по соображениям безопасности) и информацию о визите постфактум предоставляет пресс-служба президента, в этом случае ни одно СМИ не должно оповещаться и приглашаться освещать визит президента. И всем СМИ на равных условиях должна быть предоставлена официальная информация, включая фото и видеозаписи, - резюмирует юрист.

И остался еще один вопрос после визита: в агентстве "Хабар" работают журналисты, которые не создают ковидную угрозу для президента, или "Хабар 24" не СМИ? Этот вопрос к власти, провозгласившей не так давно путь в Новый справедливый Казахстан, останется, конечно, риторическим...