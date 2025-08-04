Правила использования пенсионных накоплений на жилье изменили в Казахстане
4 августа 2025, 09:14 | Государство
Министерство промышленности и строительства внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, утвержденные приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 21 января 2021 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства.
Согласно изменениям, с 3 до 6 лет увеличен срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО "Отбасы Банк". Кроме этого, предусмотрена уступка данного депозита супругам и (или) близким родственникам. При этом не допускается дальнейшая переуступка третьим лицам.
Приказ вступит в силу по истечении 10 календарных дней, после официальной публикации.
Напомним, ранее "НГ" писала о том, что оформить пенсию теперь станет легче. Также мы ранее мы сообщали про размеры пенсий в 2025 году в Казахстане.
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