Новую систему по автоматическому начислению пенсий апробируют в Казахстане, сообщил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин. Теперь казахстанцам не нужно подавать обращение, система автоматически будет назначать выплаты, передает Informburo.kz.

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"На основе скоринга (анализа. – Авт.) по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты – без необходимости обращения со стороны гражданина. Трансформация позволила сократить срок оказания услуги с 10 до 1 дня, снизить количество процедурных шагов с 6 до 1 и существенно упростить процесс для граждан", – рассказал Тулеушин на заседании правительства.

На вопрос корреспондента о том, не приведёт ли внедрение новой системы к проблемам в случае сбоев, вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов ответил, что такой вариант возможен. Однако представитель департамента пенсионного и социального обеспечения Баян Хасенова добавила, что при технических трудностях пенсионеры смогут обратиться в ЦОНы.

"Параллельно бумажную подачу документов ещё никто не отменял. Поэтому если какой-то сбой будет, то всегда человек может обратиться и сдать какие-то документы требуемые. А то, что цифровизация, мне кажется, это наоборот (хорошо. – Авт.) Представьте, человек должен подтвердить стаж за какой-то период работы. Допустим, в трудовой книжке это не точно написано или штампа какого-то нет. Естественно, ему нужно обращаться в архивы, делать запрос письменный. В рамках цифровизации, если трудовые книжки будут полностью оцифрованы, человека не будут гонять. Сделают запрос в архив, из информсистем получат данные, не гоняя человека, эту информацию получат и применят для назначения пенсии", – заявила Хасенова в кулуарах правительства.

Она добавила, что при обращении в ЦОН пенсионерам нужно будет сдать трудовую книжку, а многие другие документы сотрудники смогут самостоятельно запросить через информационные системы.

"По трудовой книжке, по дополнительным документам, допустим, если у него есть дети, свидетельство о рождении тоже не требуется, потому что эту информацию возьмут из информсистем сотрудники ЦОНа, которые сидят на местах и принимают документы", – отметила спикер.

Когда новый подход по начислению пенсий введут по всему Казахстану, представители Минтруда не назвали.