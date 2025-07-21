Средний размер совокупной пенсии в Казахстане на 1 июля 2025 года составил 143 529 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 912 тенге, базовой пенсии – 47 617 тенге. Такие данные привело Министерство труда и социальной защиты населения, передаёт Tengrinews.kz.

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Как напомнили в Минтруда, с 1 января размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5 процента в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком, солидарной пенсии – на 8,5 процента, то есть с опережением уровня инфляции на 2 процента.

Кроме того, по поручению Главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет минимальная базовая пенсия ежегодно повышается до 70 процентов от величины прожиточного минимума, максимальная – до 120 процентов.

"С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65 до 70 процентов от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110 процентов от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в Минтруда, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

"Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90 процентов от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110 процентов от прожиточного минимума", - сообщили в Минтруда.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд ОПВ перечислили несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и полнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

"Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период", - добавили в министерстве.