Министерство сельского хозяйства Казахстана прокомментировало появившуюся в соцсетях информацию о том, что употребление в пищу мяса сайги может быть небезопасным и от него можно заразиться, передаёт Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com

Как заверили в министерстве, в целях исключения особо опасных болезней животных (чума мелких жвачных, ящур, бруцеллёз, пастереллёз, сибирская язва и другие), Национальный референтный центр по ветеринарии регулярно проводит эпизоотический мониторинг всей популяции сайгаков. Кроме этого, ветслужба проводит мониторинговые исследования сельхозживотных, у которых есть общие пастбища и места водопоя с сайгаками.

По информации ведомства, сегодня в регулировании численности сайгаков задействованы 24 объекта убоя в шести областях республики. Все они, подчеркнули в Минсельхозе, соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям: имеются помещения для забоя, холодильные камеры, приспособления для подвешивания туш.

Туши сайги поступают на пункты убоя в рефрижераторах. После они проходят осмотр ветеринарными врачами и ветеринарно-санитарную экспертизу.

"При этом мясо сайгаков подвергается обязательным исследованиям. Это органолептический осмотр туши, внутренних органов и головы, со вскрытием всех доступных лимфатических узлов и разрезами внутренних органов; проба варкой; исследование на финноз (цистицеркоз); определение общего радиационного фона проб. В случае соответствия туш ветеринарным требованиям производится их дальнейшая разделка и переработка, а отходы утилизируются", - рассказали в ведомстве.

Полученная продукция сопровождается ветеринарной справкой, выданной ветврачами, которые подтверждают происхождение, местность выхода, безопасность и качество.

"На объектах внутренней торговли осуществляется ежедневный контроль со стороны ветеринарных инспекторов, которые проверяют наличие ветеринарной справки и клейма с объекта убоя; соблюдение температурного режима при транспортировке; результаты лабораторного контроля. Комитет ветеринарного контроля и надзора рекомендует потребителям приобретать мясо сайги в специально отведённых местах и при наличии ветеринарных сопроводительных документов", - говорится в публикации.