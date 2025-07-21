В 6 километрах от города Аркалык, вблизи села Родина произошел трагический несчастный случай на воде – 10-летний мальчик утонул в затопленном котловане, передает корреспондент агентства Kazinform.

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В водоеме, не предназначенном для купания, был обнаружен и извлечен из воды ребенок 2015 года рождения – без признаков жизни.

По предварительной информации ДЧС по Костанайской области, мальчик утонул во время самостоятельного купания. Место происшествия не оборудовано для безопасного отдыха.