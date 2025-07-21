18 июля Кистанова после консилиума с астанинскими врачами самолетом санитарной авиации доставили в стационар Национального координационного центра экстренной медицины. На сегодня там он из реанимации переведен в отделение неврологии.

Инцидент случился 17 июля в приемном отделении Костанайской областной больницы. Пациент Аблайхан Саренжепов, требуя, чтобы врач принял его первым, а не по очереди, ударил хирурга. После чего Кистанов с тяжелыми травмами головы, в том числе переломом костей черепа и острой субдуральной гематомой (кровоизлияние между мозговыми оболочками) был госпитализирован в отделение реанимации областной больницы.

- Пациент поступил 18 июля по линии санавиации с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести. Субдуральное кровоизлияние правой гемисферы головного мозга (субдуральная гематома - кровоизлияние между мозговыми оболочками - «НГ»). Закрытый линейный перелом затылочной кости с переходом на основание черепа через заднюю черепную ямку, - сообщила пресс-служба областной больницы со ссылкой на врачей центра экстренной медицины. - На сегодня состояние пациента в динамике с улучшением. Пациент находится в сознании, контактен, ориентирован. Согласно протоколам диагностики тяжелой черепно-мозговой травмы назначено медикаментозное лечение, тактика консервативная.

Подозреваемый Саренжепов с санкции суда до 17 сентября находится по арестом. Его действия квалифицируются по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Идет расследование.