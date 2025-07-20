План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 26 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанции пройдут в семи районах областного центра.

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В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 21 по 26 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,

ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,

ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,

ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.

ТП – 94 (работы на ВЛ)

21 июля с 10:00 до 14:00

ИП Яковлев,

ИП Конева,

ТОО «Интерполе»,

ТОО «Рауза»,

ТОО «ЛВ-Строй»,

ТОО «Фортуна-мед»,

дачи «КЖБИ»,

ИП Соколова,

ТОО «Гренада»,

ТОО «Невада»,

КТП-Лукъянцев,

АЗС «KST Trade».

Частный сектор:

ул. 1-я Речная, 5-72,

ул. 2-я Речная, 5-38,

ул. Речная, 1-20,16/1-23/1

РП-КСМК (работы на ВЛ)

21 июля с 10:00 до 13:00

ГЭК-15,

ТОО «Вадиса-М»,

ТОО «Moldex»,

ТОО «Brothers Agro Co».

КТП – 99 (2 Костанай) (работы на ВЛ)

22 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Станционная, 8-42,

ул. Крупская, 3-9, 9/1-9/114, 13/1-13/21,

ул. Спартака, 1-44,

2-й проезд Спартака, 28/1-28/15, 30/2-30/8,

3-й проезд Спартака, 32/3-32/15, 34/8-34/16,

4-й проезд Спартака, 36/1-36/11, 38/2-38/8,

ул. Энгельса, 23-31, 25/1-25/2, 33/1-33/2.

ТП – 225 (работы на ТП)

23 июля с 10:00 до 19:00

Магазин «Астыкжан»,

«Буренка»,

«Ласточка»,

ТОО «Анай»,

ресторан «Гранд Вояж»,

ИП Шапран,

ИП Пономарев,

салон красоты «Амазонка»

Спальный сектор:

ул. Орджоникидзе, 15, 44, 46, 50, 52,

ул. Урожайная, 29, 33, 33/1, 35, 37,

ул. Введенская, 47,

пр. Кобланды Батыра, 2б, 4б, 8а, 8б.

Спальный сектор:

пер. Введенский, 1-39,

ул. Орджоникидзе, 2-42,

ул. Молодежная, 1-33.

ТП – 118 (работы на ТП)

24 июля с 10:00 до 18:00

Налоговая по ул. Мауленова 21,

ТОО «Славэкс-Азия»,

ИП Бабушкина ,

ТОО «Костанай Кама»,

ТОО «Костанайводпроект»,

колледж «Зерек»,

кафе «Пандок»,

ТОО «Строн-Холдинг»,

магазин «Рыцарь»,

ТОО «Дошколенок»,

ТОО «Атамекен»,

ТОО «Отан»,

ИП Пьянников.

Спальный сектор:

ул. Мауленова, 17,19, 33/7, 35м.

Частный сектор:

ул. Комарова, 136-154,

ул. Мауленова, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1, 33/1-33/5, 23-29,

ул. Л. Беды, 215-237, 219/1-219/5, 235/1-235/9.

ТП – 35 (работы на ТП)

25 июля с 10:00 до 18:00

Аптека «Фармаком»,

магазины «Дербес»,

«Детский мир»,

«Центр Обувь»,

«Отличный»,

«Коттон»,

кафе «Коста-денер».

Спальный сектор: