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В семи районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

20 июля 2025, 15:09 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 21 по 26 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанции пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 21 по 26 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.

ТП – 94 (работы на ВЛ)

21 июля с 10:00 до 14:00

  • ИП Яковлев, 
  • ИП Конева, 
  • ТОО «Интерполе», 
  • ТОО «Рауза», 
  • ТОО «ЛВ-Строй», 
  • ТОО «Фортуна-мед», 
  • дачи «КЖБИ»,
  • ИП Соколова, 
  • ТОО «Гренада», 
  • ТОО «Невада», 
  • КТП-Лукъянцев, 
  • АЗС «KST Trade».

Частный сектор:

  • ул. 1-я Речная, 5-72,
  • ул. 2-я Речная, 5-38, 
  • ул. Речная, 1-20,16/1-23/1

РП-КСМК (работы на ВЛ)

21 июля с 10:00 до 13:00

  • ГЭК-15, 
  • ТОО «Вадиса-М», 
  • ТОО «Moldex», 
  • ТОО «Brothers Agro Co».

КТП – 99 (2 Костанай) (работы на ВЛ)

22 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Станционная, 8-42, 
  • ул. Крупская, 3-9, 9/1-9/114, 13/1-13/21, 
  • ул. Спартака, 1-44, 
  • 2-й проезд Спартака, 28/1-28/15, 30/2-30/8, 
  • 3-й проезд Спартака, 32/3-32/15, 34/8-34/16, 
  • 4-й проезд Спартака, 36/1-36/11, 38/2-38/8, 
  • ул. Энгельса, 23-31, 25/1-25/2, 33/1-33/2. 

ТП – 225 (работы на ТП)

23 июля с 10:00 до 19:00

  • Магазин «Астыкжан», 
  • «Буренка», 
  • «Ласточка», 
  • ТОО «Анай», 
  • ресторан «Гранд Вояж», 
  • ИП Шапран, 
  • ИП Пономарев, 
  • салон красоты «Амазонка»

Спальный сектор:

  • ул. Орджоникидзе, 15, 44, 46, 50, 52,
  • ул. Урожайная, 29, 33, 33/1, 35, 37, 
  • ул. Введенская, 47, 
  • пр. Кобланды Батыра, 2б, 4б, 8а, 8б.

Спальный сектор:

  • пер. Введенский, 1-39, 
  • ул. Орджоникидзе, 2-42, 
  • ул. Молодежная, 1-33. 

ТП – 118 (работы на ТП)

24 июля с 10:00 до 18:00

  • Налоговая по ул. Мауленова 21, 
  • ТОО «Славэкс-Азия», 
  • ИП Бабушкина , 
  • ТОО «Костанай Кама», 
  • ТОО «Костанайводпроект», 
  • колледж «Зерек», 
  • кафе «Пандок», 
  • ТОО «Строн-Холдинг», 
  • магазин «Рыцарь», 
  • ТОО «Дошколенок», 
  • ТОО «Атамекен», 
  • ТОО «Отан», 
  • ИП Пьянников.

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова, 17,19, 33/7, 35м.

Частный сектор:

  • ул. Комарова, 136-154, 
  • ул. Мауленова, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1, 33/1-33/5, 23-29, 
  • ул. Л. Беды, 215-237, 219/1-219/5, 235/1-235/9. 

ТП – 35 (работы на ТП)

25 июля с 10:00 до 18:00

  • Аптека «Фармаком», 
  • магазины «Дербес», 
  • «Детский мир», 
  • «Центр Обувь», 
  • «Отличный», 
  • «Коттон», 
  • кафе «Коста-денер».

Спальный сектор:

  • пр. Тауельсиздик, 89, 105, 107, 
  • пр. Аль-Фараби, 88, 
  • ул. Баймагамбетова, 193, 
  • ул. Козыбаева, 96.