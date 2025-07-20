В семи районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 26 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанции пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 264 (работы на ВЛ)
с 21 по 26 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.
ТП – 94 (работы на ВЛ)
21 июля с 10:00 до 14:00
- ИП Яковлев,
- ИП Конева,
- ТОО «Интерполе»,
- ТОО «Рауза»,
- ТОО «ЛВ-Строй»,
- ТОО «Фортуна-мед»,
- дачи «КЖБИ»,
- ИП Соколова,
- ТОО «Гренада»,
- ТОО «Невада»,
- КТП-Лукъянцев,
- АЗС «KST Trade».
Частный сектор:
- ул. 1-я Речная, 5-72,
- ул. 2-я Речная, 5-38,
- ул. Речная, 1-20,16/1-23/1
РП-КСМК (работы на ВЛ)
21 июля с 10:00 до 13:00
- ГЭК-15,
- ТОО «Вадиса-М»,
- ТОО «Moldex»,
- ТОО «Brothers Agro Co».
КТП – 99 (2 Костанай) (работы на ВЛ)
22 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Станционная, 8-42,
- ул. Крупская, 3-9, 9/1-9/114, 13/1-13/21,
- ул. Спартака, 1-44,
- 2-й проезд Спартака, 28/1-28/15, 30/2-30/8,
- 3-й проезд Спартака, 32/3-32/15, 34/8-34/16,
- 4-й проезд Спартака, 36/1-36/11, 38/2-38/8,
- ул. Энгельса, 23-31, 25/1-25/2, 33/1-33/2.
ТП – 225 (работы на ТП)
23 июля с 10:00 до 19:00
- Магазин «Астыкжан»,
- «Буренка»,
- «Ласточка»,
- ТОО «Анай»,
- ресторан «Гранд Вояж»,
- ИП Шапран,
- ИП Пономарев,
- салон красоты «Амазонка»
Спальный сектор:
- ул. Орджоникидзе, 15, 44, 46, 50, 52,
- ул. Урожайная, 29, 33, 33/1, 35, 37,
- ул. Введенская, 47,
- пр. Кобланды Батыра, 2б, 4б, 8а, 8б.
Спальный сектор:
- пер. Введенский, 1-39,
- ул. Орджоникидзе, 2-42,
- ул. Молодежная, 1-33.
ТП – 118 (работы на ТП)
24 июля с 10:00 до 18:00
- Налоговая по ул. Мауленова 21,
- ТОО «Славэкс-Азия»,
- ИП Бабушкина ,
- ТОО «Костанай Кама»,
- ТОО «Костанайводпроект»,
- колледж «Зерек»,
- кафе «Пандок»,
- ТОО «Строн-Холдинг»,
- магазин «Рыцарь»,
- ТОО «Дошколенок»,
- ТОО «Атамекен»,
- ТОО «Отан»,
- ИП Пьянников.
Спальный сектор:
- ул. Мауленова, 17,19, 33/7, 35м.
Частный сектор:
- ул. Комарова, 136-154,
- ул. Мауленова, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1, 33/1-33/5, 23-29,
- ул. Л. Беды, 215-237, 219/1-219/5, 235/1-235/9.
ТП – 35 (работы на ТП)
25 июля с 10:00 до 18:00
- Аптека «Фармаком»,
- магазины «Дербес»,
- «Детский мир»,
- «Центр Обувь»,
- «Отличный»,
- «Коттон»,
- кафе «Коста-денер».
Спальный сектор:
- пр. Тауельсиздик, 89, 105, 107,
- пр. Аль-Фараби, 88,
- ул. Баймагамбетова, 193,
- ул. Козыбаева, 96.
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