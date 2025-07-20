Эту кошку жительница Костаная Светлана, которая занимается грумингом (комплекс гигиенических и косметических процедур по уходу за внешним видом животных - «НГ») и помогает животным, нашла на крыльце одного из домов в городе. Она приютила кошку у себя и назвала ее Мышка. Подробнее о ней девушка рассказала «НГ».

Мышка не привередлива в еде и приучена к лотку / Фото читательницы

- Вероятно, ее подкинули люди, - предположила Светлана. - Это милая маленькая игривая девочка, которой около трех месяцев.

- Ласковая мурчалка, контактная, любит общение и игрульки, - рассказывает девушка. - Кушает все. Лоточек знает на 100%. Здоровенькая, обработана от блох и глистов. Это маленькое счастье, милая девочка, которая очень ждет своих самых лучших маму и папу и ищет надежный дом и любящие добрые ручки.

Светлана отмечает, что пристроить кошку можно только в Костанае, в семью без маленьких детей и желательно проживание в квартире.

- Стерилизацию я оплачу, ну и с моей стороны будет ненавязчивое участие в судьбе крошки, чтобы знать, что у малышки все хорошо! - поясняет она.

Чтобы забрать эту кошечку (или других животных, спасенных Светланой) вы можете звонить и писать с ней в WhatsApp по телефону +7-777-209-59-49.