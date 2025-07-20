Несчастный случай произошел в микрорайоне Кунай. 31-летний мужчина упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра и оказался присыпан грунтом. Помощь пострадавшему оказали прибывшие на место спасатели.

- Оценив ситуацию, они сразу начали спасательную операцию: аккуратно извлекли мужчину из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли его на поверхность, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Пострадавшего осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Благодаря скоординированным действиям спасателей и медиков удалось избежать серьёзных последствий.