Матч между «Актобе» и «Тоболом» был центральным в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Команды располагались в турнирной таблице на соседних строчках: костанайский клуб занимал третье место и был лидером по минимальному числу потерянных очков, а актобинцы, выбывшие накануне из Лиги Европы в Лигу конференций УЕФА, шли четвертыми, набрав на два очка меньше.

Ахмед Эль-Мессауди против румынского защитника «Актобе» Богдана Вэтэжелу / Фото instagram.com/fcaktobe_official

На поле Центрального стадиона имени Кобыланды батыра в Актобе в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Марко Вукчевич, полузащиники Эдедем Эссьен, Асхат Тагыберген и Жаслан Жумашев и нападающие Ахмед Эль-Мессауди, Николай Сигневич и Ислам Чесноков.

Команды активно начали встречу, проведя на первых минутах обмен атаками. На 4-й минуте гости прошли по правому краю и Чесноков подал от боковой линии в центр штрафной площади, откуда Сигневич, не опуская мяч на газон, с разворота со второго касания пробил по воротам, но удар принял на себя сербский защитник актобинцев Неманья Анджелкович. Через минуту гаитянский нападающий «Актобе» Жан Жайро, получив передачу на углу штрафной площади от прошедшего по левому флангу со своей половины поля капитана команды Багдата Каирова, опередил Вукчевича и вышел практически один на один с вратарем, но Бусурманов ногой отбил мяч после удара с подступов к вратарской площадки. Первым на мяче был нападающий хозяев Вячеслав Швырев, пробивший с линии штрафной площади с ходу в левый нижний угол ворот, но мяч рикошетом от Миладиновича вылетел за лицевую линию рядом со штангой. Со стандарта от левого углового флажка подал полузащитник хозяев Георгий Жуков, но мяч головой выбил из пределов штрафной площади тот же Миладинович. Гости организовали через минуту ответную атаку по правому флангу, и Чесноков от угла штрафной площади пробил низом по воротам, но попал в ноги Сигневича.

Марко Вукчевич и нападающий «Актобе» из Гаити Жан Жайро / Фото instagram.com/fcaktobe_official

А на 13-й минуте Миладинович во время атаки хозяев получил травму, и через две минуты вместо него на поле вышел новичок «Тобола» Неманья Цавнич. На 18-й минуте гости заработали штрафной удар на правом фланге за грубую игру против Чеснокова. Тагыберген со стандарта сделал подачу в центр штрафной площади, но там Сигневич головой не дотянулся до мяча, который из района дальней штанги послал Цавнич головой мимо ворот.

В середине тайма опасный момент возник у ворот «Тобола». Вошедший слева в штрафную площадь Жуков от лицевой линии сделал передачу в центр, где находились четыре игрока «Актобе», но расторопней всех оказался Асранкулов, выбивший мяч подальше от ворот. А в ответной атаке столкновение румынского вратаря «Актобе» Андрея Влада и Сигневича переросло в перепалку, за что обоим судья встречи Булат Сариев из Уральска показал желтые карточки.

Страсти на поле стали накаляться, и вскоре Чесноков во время атаки нарушил правила на белорусском полузащитнике хозяев Никите Корзуне, за что также получил предупреждение. И почти сразу же Каиров грубо сыграл против Сигневича, за что тоже был удостоен желтой карточки. А одновременно с этим Корзун сбил Чеснокова в центре в десяти метрах от своей штрафной площади, и гости получили право на штрафной удар. Однако Тагыберген пробил над стенкой рядом с левой штангой.

На 29-й минуте атаку хозяев по правому краю завершил навесной подачей во вратарскую площадку нигерийский нападающий Даниэль Соса, но Бусурманов в падении поймал мяч. А на исходе получаса игры по воротам гостей пробил с дуги штрафной площади Швырев, но мяч пролетел над перекладиной.

Через три минуты Швырев метров с пяти от той же точки вновь пробил по воротам, и на этот раз Бусурманов в броске выбил летевший в левый от него угол ворот мяч на угловой. После подачи со спадарта Жукова на ближнюю штангу Ндиайе головой выбил мяч на левый край штрафной площади, откуда Швырев вновь отправил его во вратарскую площадку. Там тот же Ндиайе грудью принял мяч и выбил его от ворот. Но первым на добивании оказался защитник хозяев Лев Скворцов, пробивший по воротам с ходу низом с близкого расстояния сквозь шестерых игроков обеих команд, и мяч влетел в сетку справа от Бусурманова. Однако после видеопросмотра арбитр встречи зафиксировал в этом моменте положение «вне игры» у Корзуна.

Удар по воротам «Актобе» наносит Николай Сигневич / Фото nstagram.com/fctobol

На 40-й минуте «Тобол» заработал угловой удар на правом фланге. После подачи Тагыбергена защитники выбили мяч, но он остался у гостей, и Эль-Мессауди от правого угла штрафной площади сделал подачу низом Сигневичу, который в борьбе с Анджелковичем пробил по воротам в падении с подступов к вратарской площадке. Вратарь грудью отбил мяч, но его подхватил Жумашев и от боковой линии вратарской площадки нанес удар в ближний угол ворот. Однако в последний момент Жуков в подкате успел подставить ногу, и вновь - угловой удар на правом фланге, во время подачи Чеснокова с которого игроки «Тобола» нарушили правила во вратарской площадке.

К первому тайму было добавлено четыре минуты, на второй из которых Жан Жайро заработал пятую в матче желтую карточку, выразив недовольство действиями бокового судьи. А трибуны оскорбительным скандированием выразили недовольство главным судьей.

На четвертой компенсированной минуте Эдедем выбил мяч из ног Жукова у центрального круга на половине поля соперника, после чего Сигневич пробил с подступов к штрафной площади выше ворот.

А перед самым перерывом румынский защитник «Актобе» Богдан Вэтэжелу опасно пробил низом по центру метров с 25-ти, но Бусурманов отбил мяч перед собой, а Цавнич в падении выбил мяч с линии вратарской площадки буквально из ног Сосы. Мяч остался у хозяев, и после подачи Жукова с правого фланга Цавнич выбил мяч уже головой из центра штрафной площади, вновь опередив пытавшегося с лета пробить по воротам Сосу, и получив при этом удар ногой по голове.

В матче с «Актобе» в составе «Тобола» дебютировал Неманья Цавнич / Фото nstagram.com/fctobol

Хозяева активно начали второй тайм, заработав через три минуты после возобновления игры угловой удар на правом фланге, а после его розыгрыша - штрафной удар у левой боковой линии. После подачи Вэтэжелу Цавнич в высоком прыжке с линии вратарской площадки выбил мяч, но его грудью остановил вышедший на замену нападающий «Актобе» Оралхан Омиртаев и вторым касанием пробил по воротам низом. В этом моменте на помощь вратарю пришел Сигневич, с линии вратарской площадки выбивший мяч из пределов штрафной площади.

Хозяева продолжали атаковать, и на 54-й минуте после подачи справа в штрафную площадь Жуков в касание переправил с отскоком от газона мяч в ворота, но Бусурманов в падении перед собой поймал его.

Справляясь с атаками хозяев, гости и сами часто шли вперед. Так, на 63-й минуте контратака по левому флангу завершилась прострелом Асранкулова, после которого Каиров на мгновение опередил Сигневича, готового было головой переправить мяч в ворота, а после удара справа Жумашева Вэтэжелу выбил мяч на угловой. После подачи Тагыбергена от правого углового флажка Цавнич головой скинул мяч на правый край вратарской площадки, откуда Чесноков из выгоднейшего положения в падении пробил головой, но мяч пролетел впритирку со штангой.

На 68-й минуте еще один момент для взятия ворот не использовал Чесноков, оказавшись с глазу на глаз с вратарем после подачи с правого края Жумашева и скидки головой из центра штрафной площади Сигневича. После удара лучшего бомбардира «Тобола» с линии вратарской площадки в правый угол ворот Влад каким-то чудом среагировал и в броске отбил мяч.

С мячом Жаслан Жумашев / Фото nstagram.com/fctobol

А через минуту хозяева перехватили у центрального круга выбитый Бусурмановым мяч и вывели один на один с вратарем Омиртаева, но мяч после его удара из центра штрафной площади попал в левую штангу. В следующую минуту Ндиайе совершил сольный проход из своей штрафной площади по левому краю на половину поля соперника и сделал передачу на противоположный фланг Сигневичу, который отдал мяч назад на ход Жумашеву. Тот от боковой линии штрафной площади выдал пас в центр Эль-Мессауди, которого в последний момент опередил вышедший на замену у хозяев полузащитник Еркебулан Сейдахмет, выбивший мяч в подкате.

Ответ хозяев последовал на 72-й минуте. По левому краю Жан Жайро догнал мяч почти у углового флажка и сделал передачу вдоль лицевой линии Жукову, а тот отдал мяч под удар Омиртаеву, который пробил с метра от линии вратарской площадки по воротам, но Бусурманов отбил мяч ногой. Однако тот остался у хозяев, и уже Вэтэжелу слева сделал передачу низом во вратарскую площадку, откуда Жуков пробил в ближний угол ворот, но Цавнич выбил мяч на угловой.

На 74-й минуте Жумашева сменил Наурызбек Жагоров, а хозяева продолжали опасно атаковать, заработав два подряд угловых удара на обоих флангах и проведя на 77-й минуте опасную многоходовую комбинацию в штрафной площади гостей. На 78-й минуте вышедший на замену гвинейский нападающий актобинцев Амаду Думбия сделал передачу в центр штрафной площади Омиртаеву, который с разворота пробил по воротам, но Бусурманов в падении отбил мяч и со второй попытки поймал его.

Через минуту еще один свежий игрок «Актобе» российский нападающий Идрис Умаев головой пробил из района 11-метровой отметки в правый верхний угол ворот, но Бусурманов в прыжке поймал мяч. На 83-й минуте Вукчевич заработал желтую карточку, сыграв грубо против Сейдахмета в метре от боковой линии штрафной площади. Гости получили право на штрафной удар слева, и Соса пробил в обвод стенки в ближний угол, но Бусурманов в падении поймал мяч буквально на линии ворот. После этого мешавший нашему вратарю ввести мяч в игру Сейдахмет получил желтую карточку. Затем дело дошло до предупреждения и главному тренеру «Актобе» белорусскому специалисту Вячеславу Левчуку.

На 88-й минуте Виктор Брага заменил Тагыбергена, а вместо Эль-Мессауди на поле вышел Бейбит Галым, заработавший желтую карточку уже в дополнительное время.

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ после матча пожелал удачи «Актобе» в еврокубках и так прокомментировав встречу:

- Очень сложная была игра. Были моменты как у нас, так и у «Актобе». Спасибо ребятам за самоотдачу. Очень хорошая атмосфера была на стадионе. Я думаю, футбол понравился всем болельщикам.

«Тобол», не уступив в гостях «Актобе», сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице и остался лидером чемпионата по потерянным очкам.

Первое же место по-прежнему занимает «Астана», разгромившая на своем поле «Туран» со счетом 7:0. «Кайрат», накануне прошедший во второй раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА, отстал от столичного клуба еще на два очка, завершив вничью домашний матч с «Кайсаром» - 1:1.

Поменялся преследователь первого квартета команд, им стал «Окжетпес», одержавший в Шымкенте, но домашнюю победу над дебютантом Премьер-лиги «Улытау» - 1:0. А на шестую строчку опустился «Елимай», проигравший дома «Женису» - 1:2.

«Ордабасы» после вылета из Лиги конференций УЕФА проиграли в гостях и «Жетысу» (0:1), который поднявлся на десятую строчку. А одержавший вторую победу в чемпионате аутсайдер «Атырау», которому уступил на своем поле «Кызылжару» (0:1) и накалил борьбу за выживание.

В следующем туре «Тобол» в субботу, 26 мая, будет принимать на своем поле «Кайрат».