На юге региона столбики термометра днем регулярно будут превышать отметку в 30 градусов. Во вторник, 22 июля, осадков не ожидается. Однако в среду и четверг, 23 и 24 июля, дождь с грозой прогнозируют на западе, севере и востоке. В Костанае синоптики обещают осадки днем 23-го и ночью 24 июля.

- Температура по области во вторник ночью составит +11..+16, на юге +19, днем +27..+32, на юге +35 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В среду ночью ожидается +18..+23, днем +20..+25, на юге +32 градуса. В четверг ночью +15..+20, днем +25..+30, на юге сильная жара +35 градусов.

В Костанае столбики термометров покажут: во вторник ночью +14..+16, днем +30..+32 градуса; в среду ночью +18..+20, днем +23..+25 градусов; в четверг ночью +17..+19, днем +27..29 градусов.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-восточного направления со скоростью 9-14 м/с, в среду на западе, севере и юге - порывы до 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК