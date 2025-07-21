Почему вновь заговорили о финансировании реконструированного детсада в Рудном и кто теперь должен обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов с редкими заболеваниями? Сегодня, 21 июля, эти вопросы рассматривали в онлайн-формате на внеочередной сессии областного маслихата.

Айман Ибраева



Договор по детсаду в Рудном

Депутаты обсудили изменения в действующий проект государственно-частного партнёрства (ГЧП) по реконструкции и эксплуатации ясли-сада на 280 мест в Рудном (дошкольная академия "Іңкәрім", ул. 50 лет Октября, 134 "А").

18 июля на заседании постоянной комиссии облмаслихата руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА сообщила, что после ввода детсада в эксплуатацию в декабре 2023 года были выявлены дефекты, которые подрядчик (ТОО MADEN Group) долго не устранял.

Власти пытались расторгнуть договор через суд и вернуть 528 млн тенге. В итоге подрядчик согласился выполнить обязательства и устранил все дефекты. В мае этого года был произведён очередной платёж. Детсад уже работает, но госзаказ пока не размещён.

Управление просило депутатов утвердить перенос оплаты с 2024-го на 2025 год.

- Предусмотрены ли на это средства в бюджете и когда вы хотите перенести оплату? - уточнила депутат облмаслихата Кырмызы ЖАНБЫРШИНА.

- Деньги есть, в 2024 году мы их вернули в бюджет. Как только выйдет решение маслихата, мы готовы оплатить, - ответила Ибраева.

Вопросов к спикеру больше не было, предложение утвердили единогласно.

Лечение редких заболеваний

Второй вопрос - внесение изменений и дополнений в решение маслихата «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан РК при амбулаторном лечении бесплатно».

Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Жанна КОЗЫБАЕВА пояснила, что жители области с орфанными (редкими) заболеваниями получают бесплатные лекарства за счёт средств из республиканского и областного бюджетов. Всего в перечне 24 заболевания, включая злокачественные новообразования и гемофилию. Так как в области в прошлом году были выявлены новые пациенты с редкими заболеваниями, необходимо увеличить финансирование и выделить из областного бюджета 190 млн тенге.

Руководитель отдела лекарственной политики и координации лекарственного обеспечения управления здравоохранения Гульнар ОСПАНОВА добавила: из республиканского бюджета на закупку лекарств для лечения пациентов с редкими заболеваниями выделяется на 3 млрд тенге больше, чем из местного. Потому что и перечень заболеваний там шире. И предложила расширить местный перечень редких заболеваний на 6 позиций.

- В прошлом году для этого было выделено из областного бюджета около 240 млн тенге, в итоге лекарствами были обеспечены 42 человека. Но препараты были не настолько дорогие, в отличие от тех, которые требуются сейчас, - отметила Оспанова. - К тому же общественный фонд «Қазақстан халқына», который ранее занимался этими расходами, просит перенести их на местный бюджет.

- За чей счёт лечатся такие больные в других регионах? - спросила депутат облмаслихата Александра СЕРГАЗИНОВА. И продолжила: - Во-вторых, когда деньги на их лечение будут выделяться за счёт местного, а не республиканского бюджета, не будет ли их это дискриминировать? Ведь если предусмотрено, что будет республика платить, то пускай она и платит.

Оспанова ответила: согласно Кодексу РК «О здоровье народа», дополнительное лекарственное обеспечение предоставляется за счёт местного бюджета, потому управление и обратилось к депутатам облмаслихата. И отметила: в регионах (кроме Астаны и Алматы, где выделяется достаточное финансирование из местного бюджета) ситуация аналогична.

- Давайте представим, что завтра средства в областном бюджете кончатся. И что в таком случае делать этому больному? Умирать?! - эмоционально отреагировала Сергазинова. - Почему мы не можем кардинально решить эти вопросы? В ФОМСе такие огромные деньги - почему тогда этот вопрос не решается на республиканском уровне?

Оспанова ответила, что управление направляло письма в Минздрав. Ответа пока нет.

В итоге депутаты единогласно утвердили и предложение облздрава.

Скриншоты из видео-трансляции сессии