Трагедия произошла в субботу, 19 июля. Трое юношей рыбачили на Тоболе, в 1,5 километрах от парка аттракционов. Один из ребят решил переплыть реку и утонул, сообщает ИА "Город".

Об этом на расширенном совещании при акиме Рудного сообщил начальник УЧС Рудного Азамат АГАТАЙ. По его словам, поисковые работы продолжались более трех часов, в результате из воды извлекли тело 16-летнего подростка. Ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Информацию по запросу издания подтвердили в департаменте по ЧС Костанайской области:

- Тело мальчика было обнаружено на глубине 3,5 метров, в 90 метрах от берега. Погибший извлечен и передан сотрудникам полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выражает искренние соболезнования семье погибшего.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО прокомментировал трагедию:

- Не рассчитал сил, поплыл. На ровном месте потеряли парня, очень и очень жаль. Нужна профилактика. В несанкционированных для купания местах должны быть установлены запрещающие знаки, нужно проводить рейды. Есть два пляжа у нас оборудованных для купания, отдыха. Не хватает этого. В будущем, наверное, будем рассматривать вопрос организации дополнительного пляжа в районе церкви. Нужно смету набросать предварительно.

Напомним, на днях недалеко от Аркалыка, возле села Родина, в котловане утонул 10-летний мальчик.