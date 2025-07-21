С ходатайством о продлении сроков содержания под стражей выступила прокуратура Костанайской области. Его рассмотрели на заседаниях следственного суда 17 и 18 июля, сообщила наблюдатель Зинаида Проценко в телеграм-канале Adal Sot.

Напомним, блогера из Карабалыка Миршата САРСЕНБАЕВА задержала полиция 21 февраля. Его подозревают в вымогательстве. Якобы, блогер шантажировал и вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере, угрожая компрометирующим видео. Пресс-служба ДП сообщала, что "в ходе обыска у него изъято 15 млн тенге". В роли потерпевшего выступает представитель компании Poultry Agro, занимающейся инвестпроектом по возрождению местной птицефабрики. Якобы блогер снял и выложил в сеть 6 видеороликов, в которых указывал на нарушения в работе предприятия.

Правозащитник Николай Гиньятов ранее сообщал, что по уже опубликованным роликам были проведены внеплановые проверки и ТОО «Poultry-Agro» привлекали к ответственности.

В следственном суде прокурор напомнил, что сроки содержания под стражей продлевали с 20 июня по 20 июля, чтобы заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами дела в связи с окончанием следственных действий.

"В ходе ознакомления от потерпевшей стороны поступило соответствующее ходатайство о назначении дополнительной филологической экспертизы по материалам негласных следствнных действий. Ходатайство было удовлетворено, сроки уголовного дела были возобновлены и назначена дополнительная филологическая экспертиза. Возникла необходимость продления сроков содержания под стражей на месяц", - цитирует прокурора телеграм-канал Adal Sot.

Миршат Сарсенбаев в суде настаивал - вину он не признает, а следствие затягивается. Он отмечал, что экспертиза по его делу была готова еще 14 мая, в ней "признаки угрозы шантажа полностью отсутствуют".

Адвокат Эльмира САНКАЕВА сегодня, 21 июля, прокомментировала решение следственного суда:

- 16 июня сторона защиты была уведомлена об окончании досудебного расследования. 14 июля подписан протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела, тогда же заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении моего подзащитного, как незаконного и необоснованного. Сразу после этого, то есть 14 июля, досудебное расследование поспешно возобновляется. Органом досудебного расследования допрашивается эксперт, и только после этого появляется ходатайство потерпевшей стороны о назначении дополнительной экспертизы. Такая последовательность действий выглядит, как целенаправленная попытка затянуть расследование и получить «иной» результат, устраивающий орган досудебного расследования и так называемую потерпевшую сторону.

Санкаева также отмечает, что прокуратура должна была обратиться в суд за 10 дней до того, как истекал предыдущий срок содержания под стражей. Но эти сроки были нарушены, что по закону должно было привести к освобождению Сарсенбаева. Кроме того, у Сарсенбаева диагностированы тяжелые хронические заболевания. Защита просила перевести блогера под домашний арест, но без результата.

- На фоне всего выше описанного очевидно, что содержание Сарсенбаева под стражей утратило правовую основу и превращается в инструмент давления, - заявила "НГ" адвокат. - Защита считает, что происходящее нарушает принципы состязательности сторон, равенства в процессе и презумпции невиновности. Продление меры пресечения в условиях грубого нарушения установленного законом порядка - это не правосудие, а его имитация.

Санкаева подала частную жалобу с просьбой признать незаконным решение следственного суда о продлении сроков содержания ее подзащитного под стражей.

Фото из архива "НГ"