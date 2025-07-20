Новости

"Актобе" и "Тобол" остались без голов в матче КПЛ-2025

20 июля 2025, 22:11 |  Спорт

"Актобе" и костанайский "Тобол" сыграли вничью в матче 17-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото instagram.com/fctobol

Встреча в Актобе завершилась нулевой ничьей. 

Примечательно, что в первом тайме "Актобе" забил гол, но взятие ворот в исполнении Льва Скворцова было отменено из-за офсайда Артура Шушеначева.

Таким образом, "Тобол" набрал 35 очков и по-прежнему занимает третье место в таблице КПЛ-2025. У "Актобе" 33 очка и четвертое место.