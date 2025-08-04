Автомобиль Mitsubishi привлек внимание патрульных полицейских вечером 3 августа в центре города. За рулем был 48-летний местный житель. При проверке документов полицейские заметили, что на машине установлены специальные звуковые устройства, использование которых без разрешения запрещено.

- В боковой двери автомобиля полицейские обнаружили нож в чехле, а в бардачке — предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием. Оба предмета были изъяты, - рассказали сегодня, 4 августа, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В настоящее время по ним назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка.

За незаконную установку спецсигналов водителя привлекли к административной ответственности. Автомобиль отправили на специализированную стоянку. Мужчине грозит штраф в размере 25 МРП — это 98 300 тенге. Решение должен принять суд.

В ведомстве напомнили: закон строго запрещает незаконную перевозку и хранение оружия, наркотиков, взрывчатых веществ и других предметов, оборот которых ограничен или запрещён.

- Нарушение этих правил может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, в зависимости от характера правонарушения и обстоятельств дела, - отметили в ДП. - С начала текущего года в Костанайской области изъято почти 750 запрещённых к ношению предметов, в том числе около 700 единиц холодного оружия — ножей, кастетов и бит, а также порядка 20 единиц газового и травматического оружия.