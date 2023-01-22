Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в субботу, 21 января, с рабочим визитом прибыл в Костанайскую область. Программа была насыщенной, за несколько часов посетил три города: Рудный, Лисаковск, Костанай.

Судя по представленной программе, глава государства интересовался системой теплоснабжения, развитием местного МСБ и автопрома. А вот местные СМИ, уже традиционно, не допустили ни на один объект.

Информация в официальном телеграм-канале Акорды поступала неоперативно, зато в сопровождении "сочных" фотографий и видеоряда в лучших традициях современной видеографии: незаметная обрезка кадров, контрастное движение, затухание, съемка с нескольких углов, зум-эффект и прочее.

Глава государства перемещался по области на вертолете, но даже при этом на автотрассе образовался дорожный затор из большегрузного и легкового транспорта.

В Рудном "в первую очередь", подчеркнули в Акорде, Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы, который случился 19 января. На месте аварии ему доложили о принятых мерах по восстановлению.

По информации нашего гражданского журналиста Александра Олейника, встреча заняла всего 10-15 минут, однако подготовка к ней шла с самого утра. Глава государства осмотрел место, даже пообщался с "пострадавшими в результате порыва теплотрассы".

– Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом, – сказал Токаев на встрече с жителями города.

Вместе с этим он попросил людей "честно" ответить, тепло ли в домах. "Тепло, честно... честно...", - послышались реплики в ответ.

Как отмечает Олейник, эта авария (тем более, что она была устранена накануне) в сравнении с ЧП в Экибастузе (куда президенту стоило бы направиться в тот же день) не стоит такого пристального внимания главы государства. Рудничанин предполагает, ссылаясь на "злые языки", что цель визита - смена руководства в ССГПО.

Это предприятие президент, конечно же, посетил, показали ему работу Соколовского карьера.

Напомним, по итогам прошлого года в ССГПО на 41,4% снизилось производство железорудного концентрата. Не столь востребованными оказались и окатыши. Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на одном из январских совещаний попросил представить "видение и принять меры по выравниванию ситуации". И 21 января главе государства рассказали о планах ССГПО по расширению экспорта продукции в Европу, сообщает пресс-служба Акорды. Токаев отметил, что горнодобывающий сектор является одним из ключевых двигателей роста отечественной экономики, поблагодарил работников предприятия за вклад в развитие отрасли, пожелал им успехов в работе.

Комментарии о ситуации в ССГПО в Телеграм

Показали президенту птицефабрику «Жас-Канат 2006». Из доклада руководства компании: производственная мощность цеха - 260 млн яиц в год и более 500 тонн мяса птицы, в 2022 году произвели 517 т мяса и 199,1 млн яиц. Продукция ТОО реализуется во всех регионах страны, а также идет на экспорт в страны СНГ.

В череде сообщений из Рудного нашлось место и традиционным милым кадрам - подарок ребенку от президента.

Токаев навестил рудненскую семью, как отмечает пресс-служба, "по приглашению хозяйки", чтобы лично удостоверился в восстановлении теплоснабжения. Простите за субъективность, но самое очаровательное в этом дешевом спектакле - неподкупная искренность ребенка, четырехлетняя Стефания вела себя непринужденно в присутствии камер и чужих взрослых людей в доме. Главное - подаренный президентом огромный белый медвежонок пришелся малышке по душе.

Лисаковчане тоже ждали приезда главы государства, тщательно готовились к встрече с ним накануне.

Судя по сообщениям из Акорды, президента заинтересовал опыт местной теплокомпании.

В моногороде за последние 5 лет количество аварий на теплосетях сократилось в два раза. С 2012 года здесь внедрили 8 проектов по сетям теплоснабжения, всего в городе 112 км теплотрассы. В результате изношенность сетей снизили на 7%, сейчас она составляет 41%. Токаев осмотрел теплоцентр, этот объект ввели в эксплуатацию в конце 1960-1970-х г.г. Последний капитальный ремонт водогрейных котлов провели в 2020 году. На 51% изношены котлы, поэтому в ближайшие годы планируют капитальный ремонт и модернизацию.

"Глава государства указал на стратегическое значение сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону", - сообщили в Акорде.

Токаеву представили и местных предпринимателей. Среди них был Сергей СТАРКОВ, который запустил два производства: по ремонту сельхозтехники и кондитерский цех. Оба проекта - по госпрограммам льготного кредитования. Планирует масштабировать предприятие по оказанию ремонтных услуг, планирует выход на российский рынок. Но в 2023 году, рассказал он "НГ", возникли сложности в импорте деталей немецкого производства.

- Вы эту проблему озвучили президенту?

- Нет, зачем? Он и так об этом знает, - отметил Сергей.

Зато предприниматель рассказал высокому гостю о реализованных им возможностях в различных формах господдержки МСБ, своих намерениях жить и трудиться в родном городе.

- "Сергей, я вас услышал. Амбициозных будем поддерживать, будем помогать!" - сказал он мне, - поделился Старков своими впечатлениями о встрече с президентом.

По мнению предпринимателя, Токаев прост в общении.

Предпринимательница Любовь ЗАХАРОВА представила Токаеву проект семейно-досугового центра в котором есть батутный центр, соляная шахта, другие развлекательные объекты.

Захарова в прошлом - работник образования, в бизнес пришла в 2014 году, когда открыла частный детский сад на 180 мест. Президент отметил ее многолетний вклад в развитие казахстанского образования, вручив благодарственное письмо и нагрудный знак «Алтын барыс».

Далее в телеграм-канале Акорды посыпались фотографии и видеоряд с презентабельными изображениями. Теперь вещали из Костаная, в компании Allur президент запустил очередное мелкоузловое производство (CKD) автомобилей. Нынешняя линейка будет называться Kia Sportage. В этом году на заводе также запустят линию CKD по производству Kia Cerato.

- Завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура, - сказал Токаев. - Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому, думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем.

По традиции глава государства оставил на капоте нового автомобиля свои пожелания и автограф.

В 2014 году Нурсултан Назарбаев так же отметил запуск в ТОО «СарыаркаАвтоПром» автомобилей SsangYong Nomad и Toyota Fortuner.

Это было последнее место в регионе, которое осветили в Акорде. Кажется, это все, что в этот раз интересовало президента в Костанайской области... По крайней мере, это то, что нам позволили знать...

Фото из телеграм-канала Акорды