В четверг, 19 января, в самый что ни на есть крещенский день, рано утром по улице Горняков случилась авария. Ну авария и авария, мало ли их случается в нашем городе? Вон достаточно зайти на страничку теплосетей в Инстаграм, там они каждый день отчитываются, что где-то что-то заварили, где-то раскопали, где-то закопали.

День аварии. На месте работают службы

Рабочие устраняют аварию

Вечер 19 янаваря. Рабочие готовятся менять трубу

Подвезли трубу. И реальные рабочие

Яма утром 20 января

Но эта авария стала всем авариям авария, и даже не тем, что лопнула труба диаметром 530 мм, а тем, что звуки ее долетели аж до Астаны, до самого президента.

- Я специально приехал, после появления сообщения о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение правительству и, естественно акимам области и города заниматься этим вопросом, – сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ рудничанам 21 января.

Ну вот, а вы говорите: начальство нас не слышит, им до нас дела нет… Еще как есть!

Правда, приехал он через два дня после аварии, уже когда всё устранили, но специально для президента аварию разыграли на бис. Я работаю в непосредственной близи от места аварии и имел возможность наблюдать всё происходящее.

С раннего утра началась подготовка. Все улицы были перекрыты, машины и пешеходов заворачивали еще на подступах. По улицам ходили полковники в каракулевых шапках, следя за порядком. Бегали солдатики с собаками и металлоискателями. В небе кружил дрон.

Солдатики с металлоискателями и собакой

Полковник следит, чтобы всё было на высшем уровне

Из окна я наблюдал, как подогнали автобус. Новенький еще. В пленке. Сначала пустой.

Автобус без людей. Сиденья в пленке

Через час автобус уже набит

Затем он наполнился «пострадавшими жителями близлежащих домов». Все в масках (наверное, чтобы родственники не узнали, а то повалят за автографами). Массовка заполняла и подписывала какие-то листочки.

Расчистили снег, под метёлочку. Перегородили грузовиком дорогу. Подогнали кран. Выставили ограждения, знаки о том, что ведутся работы.

Яма которую приготовили к визиту начальства. Ограждения. Знаки

Работники (ряженые?) в новенькой спецовке с иголочки, в жилетках, касках стоят, позируют. Кран поднял и опустил железобетонный блок.

21 января. Ряженые рабочие в новых спецовках позируют

Сама встреча с президентом заняла около 10-15 минут. И все быстренько разъехались. Уехал кран, уехали те, кто изображал рабочих. Убрали ограждение. Осталась одинокая яма под открытым небом.

Через час после отъезда делегации. Ни рабочих ни ограждения, ни спецтехники

Остались также комментарии в соцсетях.…О том, что тепла в домах до сих пор нет. Многие дома по-прежнему не подключены. Однако городское начальство, не моргнув глазом, на вопрос о том, какая температура в домах, бодро ответило: 22.

– Точно? - переспросил президент.

– Точно!

Брошенная одинокая яма

Авария сама по себе ничем не примечательна, как и место, где она случилась. В те же сутки в городе было еще не менее шести аварий. Надо отдать должное работникам теплосетей. Они действительно старались и по возможности сделали всё быстро.

Что же побудило президента, оказаться в это время и в этом месте? Злые языки болтают, что это как-то связано с назначением нового главы ССГПО, но нам ли верить слухам? Лучше один раз увидеть, не так ли? А вот что мы видели, о том и пишем…

А видели мы очередную показуху. Не такую пафосную, как при Назарбаеве, но по тому же сценарию. Народ, с которым встречался президент, работники, которые крутились возле ямы, сама работа – все показное. Основная работа по устранению аварии закончилась еще накануне. Тогда же акимат отчитался, что в 01:30 трассу начали заполнять водой. Ну и зачем нужно было разыгрывать всё «на бис» и везти сюда президента на вертолёте? Город не замерз, как Экибастуз.

Кстати, в Экибастуз президент не поехал. Можно вспомнить старую поговорку: обжегшись на молоке, дуют на воду. Имея опыт Экибастуза, решили перестраховаться? Или, может быть, Рудному выпала особая честь и мы теперь любимчики у президента? Или на фоне происходящих политических изменений в стране есть острая необходимость создания положительного образа президента?

Пока что реальная причина посещения президентом рядовой ямы с ржавой трубой остается за скобками. А вот что явно видно – это то, что политтехнологи и подхалимы пользуются старыми лекалами на пути в Новый Казахстан.

Остальное - на фото….