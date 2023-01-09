По итогам 11 месяцев 2022 года в Костанайской области индекс физического объема в целом по промышленности составил 94,9%. Отмечается рост в обрабатывающем секторе - здесь произвели продукцию на 1,4 трлн тенге (на 8,7% больше, чем в 2021 году). Но сократились на 18,2% объемы горнодобывающей отрасли, доля которой в общем объеме промышленного производства региона в 2022 году составила 34%.

О развитии промышленности сегодня, 9 января, говорили на расширенном совещании, которое провел аким области Кумар АКСАКАЛОВ.

В результате санкционных мер в отношении РФ снизилось производство железорудного концентрата на 41,4% в АО "ССГПО" (Рудный) и на 48% в ТОО "Оркен" (Лисаковск).

Аксакалов попросил руководство двух предприятий в ближайшее время "представить видение и принять меры по выравниванию ситуации". В том числе - по поиску новых рынков сбыта. Со своей стороны пообещал поддержку.

- Понятно, что необходим комплекс мер со стороны правительства и руководства страны, - добавил аким области. - Нужно нам всем оказать помощь.

Кроме этого, он обозначил важность реализации проектов по переработке руды.

- Мы десятилетием вывозим руду, а сами не перерабатываем. Железа не хватает в стране, - продолжил Аксакалов. - Экономика страны будет развиваться.

Он рекомендовал руководству ССГПО рассмотреть возможность реализации таких проектов.

Остальные предприятия отрасли - АО "Костанайские минералы", АО "Варваринское", КБРУ (филиал АО "Аллюминий Казахстан"), ТОО "Комаровское горное предприятие" - работали в 2022 г. в стабильном режиме.

Рост в обрабатывающей промышленности стал возможным за счет увеличения производства машиностроения, продуктов питания и металлургии. В 2022 году реализованы 7 инвестиционных проектов на общую сумму 20 млрд тенге, создано около 600 новых рабочих мест.

В 2023 г. планируется реализация 5 инвестиционных проектов на 112 млрд тенге, как итог - 1 000 новых рабочих мест. В их числе - производство кабин для тракторов "BELARUS" от ТОО "Машиностроительный завод МТЗ - Казахстан", партнером которого является белорусская компания ООО "Минский тракторный завод". Планируется выпускать 10 000 кабин в год, половина останется в Казахстане, вторую направят в Минск. Этот проект должны были начать еще в прошлом году. Как отметил аким области, сроки реализации перенесли из-за неотработанной схемы финансирования. Общая стоимость проекта - 8,3 млрд тенге. Необходимо приобрести оборудование стоимостью 3 млрд тенге, из которых 2,6 млрд тенге планируют привлечь из Фонда развития промышленности.

- Надо взять на контроль! - поручил аким Кумар Аксакалов своему заместителю Арману Абенову. - Важнейший проект, который не должен тормозиться.

И поинтересовался - будут ли выпускаемые кабины востребованы на рынке. На вопрос ответил представитель завода Валентин ДАШКЕВИЧ.

- Покрасочная камера подобрана самим заводом, современная, универсальная. Роботизированные сварочные аппараты - тоже универсальные. Поменять нужно будет только главный сварочный кондуктор, он подходит под эту кабину, - сообщил он. И акцентировал: - Если мы его поменяем, он недорогой по стоимости, занимает маленькую часть всего производства, будем готовы делать любые кабины под любые тракторы. Также лазеры и листогибы универсальные, мы легко сможем переналадить производство.

- Вы должны быть готовы выпускать новые тракторы с новыми кабинами. - сказал Аксакалов. - Акцентирую ваше внимание - чтобы не получилось так, что завод не будет позволять нам это делать.

Аким предложил приблизить сроки запуска двух заводов ТОО "KamLit KZ" - чугунолитейного и по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники - на территории индустриальной зоны в Костанае, их строительство продолжается. Проекты реализуются совместно российской компанией "КамАЗ" и АО "СПК "Тобол". В результате будут созданы более 600 рабочих мест.

- Прошу руководство компании пересмотреть сроки строительства данных объектов в сторону сокращения, - сказал Кумар Аксакалов.

Особое внимание своих коллег Аксакалов обратил на промышленный потенциал Лисаковска. Здесь с 2015 года приостановило деятельность ТОО "Алтын Омир" (дочернее предприятие ТОО "Арай-Холдинг"). Ранее эта компания успешно занималась производством спиртных напитков.

- Эта отрасль в экономике достаточно эффективная. Мы помним, сколько они платили налогов только в местный бюджет. И эту работу надо восстановить, - отметил аким области. - Руководству ТОО прошу представить Дорожную карту. Мы вместе вам поможем, чтобы предприятие заработало вновь.





Акима области заинтересовал проект фабрики "Баян Сулу" - в новом бисквитном цехе планируют выпускать от 13 тыс. до 20 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Сейчас ищут высокотехнологичное оборудование и источники финансирования. При полной загрузке оборудования общий объем инвестиции составит более 25 млрд тенге. Предприятие готово вложить своих 3 млрд тенге. Аксакалов предложил руководству СПК «Тобол» рассмотреть возможность их участия в проекте:

- Средства у вас есть. В ближайшее время доложите, - сказал аким.



Большой потенциал Аксакалов видит в сфере производства продуктов питания - из 19 наименований в списке социально значимых продуктов область обеспечивает себя лишь по 9 позициям.

- По 7 наименованиям частично - за счет собственного производства, частично - из других регионов и импорта. Это гречневая крупа, мясо птицы, кисло-молочные изделия, морковь, лук, капуста, - добавил Аксакалов.

Сейчас область обеспечена собственными капустой и морковью на 60%, луком на 20%. Остальную часть завозят из южных регионов страны, Кыргызстана и Узбекистана. В управлении сельского хозяйства назвали причину нехватки своих овощей - отсутствие помещений для хранения.

- Мы много производим осенью, потом продаем по другим регионам, а в период, когда нужно держать цены, у нас оборудования нет, складов нет, соответствующих хранилищ нет, - добавил Аксакалов.

Он поручил ускорить проекты по строительству овощехранилищ в районах Беимбета Майлина и Мендыкаринском. В этих складах планируют установить оборудование, которое позволит сохранить овощи вплоть до мая.

- Мы также поможем в организации и финансировании, - пообещал аким области.

Он также редложил изучить новые перспективные ниши в экономике региона.



- Хочу увидеть результат, - примерно такой репликой завершалось каждое резюме акима Аксакалова к выступлениям подчиненных и предпринимателей.

Фото Сауле КУАНБЕК и Олега ПАКА