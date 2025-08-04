Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной прославленного летчика-космонавта, Халық қаһарманы, государственного и общественного деятеля Талгата Мусабаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".

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"Талгат Амангельдиевич - герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики.

Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме, направленной родным летчика-космонавта.

Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Фабричное (Джамбулский район, Алматинская область). Он Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации Республики Казахстан, доктор технических наук. Был председателем Национального космического агентства Республики Казахстан (2007-2016), депутатом Сената Парламента Республики Казахстан (2017-2023).