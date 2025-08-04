Служба по противодействию коррупции КНБ подтвердила задержание вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

"Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, информация о задержании Сатжана Аблалиева появилась 2 августа. Тогда сообщалось, что его подозревают в получении взятки.

Служба по противодействию коррупции КНБ опубликовала оперативные кадры задержания вице-министра.

На кадрах видно, как чиновника останавливают на улице сотрудники правоохранительных органов. Позже оперативники приходят к нему домой с обыском. Во время следственных действий из вазы в доме изымают крупную сумму наличных.

Сатжан Аблалиев родился в 1970 году в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей и сообщений.

Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года. До этого он был заместителем акима Северо-Казахстанской области и работал в Комитете автомобильных дорог.