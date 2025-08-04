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Тобольский мыслитель и местные артисты - На что сделают акцент при праздновании Дня города, рассказали в акимате Костаная

Андрей СКИБА

4 августа 2025, 13:33 |  Культура
Сегодня, 4 августа, на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ представил программу празднования Дня города. Торжества, как и в прошлом году, продлятся несколько дней: с 13 по 16 августа.
 
 
Фото из архива "НГ"
 
Одним из центральных событий станет установка трехметровой копии "Тобольского мыслителя" на набережной "Шагала".
 
 
- Эту скульптуру нашли в 1976 году возле Костаная, на берегу Тобола. "Тобольский мыслитель" признан национальным достоянием и является одним из символов города, - отметил Шуленов. - Сейчас скульптура находится в Национальном музее РК в Астане. 
 
Праздничная программа стартует 13 августа с турнира по дзюдо, который пройдет в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайне Юбилейный.
 
 
14 августа артисты Дома культуры «Мирас» поздравят горожан в жилых массивах и микрорайонах, а на сцене набережной по улице Гашека выступят творческие коллективы.
 
15 августа с 15.00 по городу начнут курсировать двухэтажные экскурсионные автобусы маршрута №18 (от остановки "Универсальный рынок" на КСК до ж/м Амангельды (бывш. Красный Партизан). Пассажирам расскажут интересные факты из истории Костаная. А в Сити-центре и Центральном сквере проведут развлекательные мероприятия. С 12.00 в Сити-центре организуют творческие мастер-классы. В центре города откроется выставка фотографа Ивана Мармалиди. 
 
16 августа в Триатлон-парке проведут спортивную программу. Хедлайнером фестиваля станет рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников. На площади возле областного акимата в 18.00 выступит оркестр джазовой музыки, а в 20.30 - вокалисты из городов Казахстана, которые родились в Костанайской области. Вечером здесь пройдет дискотека.
 
 
Кульминацией праздника станет гала-концерт, на котором выступят группф Mezzo и RINGO, а также певец Sadradin. Завершится праздник салютом.
 
Организаторы обещают насыщенную и разнообразную программу, ориентированную как на молодежь, так и на старшее поколение.
 
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что в этом году изменили привычную локацию главной сцены - теперь она будет расположена возле областного акимата, а не на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Аль-Фараби.
 
 
- Мы надеемся, что таким образом большее количество людей сможет увидеть происходящее на сцене, в частности с помощью LED-экранов, - пояснил аким. - В этом году сделали акцент на казахстанских артистах и в частности музыкантах из нашей области, чтобы они для своих земляков выступали. 16 августа артисты со всей страны будут выступать - молодые, будущие звезды. 
 

Программа празднования Дня Костаная (14-17 августа 2025 г.)

Мероприятие

Время

Место проведения

14 августа (четверг)

Открытый городской чемпионат по дзюдо, посвященный Дню города

13-14 августа 10:00-18:00

ФОК,

мкр. Юбилейный, 26а

Выездные концерты «Ән-жырым - Қостанай» (творческие коллективы ДК «Мирас»)

18.30

Микрорайоны:

Костанай-2, КСК;

ЖМ «Дружба»,

ЖМ «Кунай»

Концертная программа молодежных коллективов города «Street Music»

18.00-19.00

Парк «Ұлы дала»

(ул. Гашека)

Концертная программа ВИА «Караван»

19.00-20.30

Центральный

сквер, сцена

Ретро-фестиваль «Музыка нас связала...»

19.00-21.00

Парк «Ұлы дала»

(ул. Гашека)

 

DJ– фестиваль

21.00-22.00

Открытие скульптуры «Тобольский мыслитель»

21.00

Набережная «Шағала»

Благотворительное танцевальное батл-шоу с участием этнокультурных объединений Костанайской области

20.30-23.00

Пр. Аль-Фараби

(перед Домом Дружбы)

15 августа (пятница)

«Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала»

12.00-20.00

Центральный сквер

Концертная программа детских творческих коллективов организаций дополнительного образования

12.00-15.00

Сити-центр

Автобусные экскурсии по городу «История моего города»

 

15.00-21.00

 

Маршрут № 18

Концертно-танцевальная программа духового оркестра «Қостанай - менің жүрегім»

 

17.00-18.00

Центральный сквер

(площадь А. Байтурсынулы)

Фотовыставка костанайского фотографа Я. Мармалиди «Силуэты любимого города»

19.00

 

Улица А. Байтурсынова

Концерт призёров и участников творческих конкурсов и телевизионных проектов «Тұған күніңмен, менің сүйікті қалам!»

18.30-19.30

Площадь областного акимата

(сцена)

Концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки

19.30-20.30

«Туған елге тағзым», концерт выпускников студии А. Калугина:

1) Айгерим Муратова (Астана)

2) Айгерим Кенжетаева (Алматы)

3) Анна Уварова (Астана)

4) Серик Кадыржанов (Астана)

5) Балуан Беркенов (Алматы)

6) Мирас Киньяров (Алматы)

7) Жасулан Сыдыков (Алматы)

8) Ернар Садирбаев - Amre (Астана)

20.30-22.00

DJ AKHMETOFF (Алматы)

22.00-23.00

16 августа (суббота)

Праздничная торговля «ГастроУлица»

08.00-20.00

ул. Алтынсарина

Фестиваль «KOSTANAY URBAN FEST»

спортивная программа - показательные выступления, мастер-классы, соревнования:

- паркур,

- скейтбординг,

- BMX (трюки на велосипедах),

- кикскутер (трюки на самокатах),

- «агрессивные ролики» (роликовые коньки),

- брейк-данс,

- воркаут,

- соревнования по баскетболу (3х3), броски в кольцо.

- силовой экстрим «Қажымұқан жолы»

11.00-15.00

Триатлон парк

Соревнования по национальной борьбе «Қазақ күресі»

Фестиваль «Өркенде, өнерлі Қостанайым»

12.00-15.00

Сити-центр

Шебер ауылы: ярмарка ремесленников, мастер классы (изготовление домбры, изделий из кожи), реконструкция народных ремесел (ковроткачество) селфи-юрта.

10.00-16.00

Сити-центр

Праздничная торговля мороженным «Ледяной Бум» (акции от товаропроизводителей)

11.00-15.00

Сити-центр

Интерактивная развлекательная детская программа «Библиотечный бульвар»

11.00-15.00

Центральный сквер

Концерт ансамбля «Карнавал»

16.00-17.00

Площадь областного акимата

(сцена)

Фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», среди детских творческих коллективов проекта «Даму бала»

17.00-19.00

Гала-концерт, церемония награждения Международного фестиваля «Алтын микрофон»

19.00-20.30

Концертная программа звезд эстрады:

Группа «Mezzo», камерный оркестр (Алматы)

Группа «RINGO» (Алматы)

Sadraddin (Садраддин Болат) (Шымкент)

 

20.30-22.00

22.00-22.30

22.30- 23.00

Фейерверк

23.00

17 августа (воскресенье)

Полумарафон «Kostanay Half Marathon»

8.00

Сити-центр

Фото Андрея СКИБЫ