Тобольский мыслитель и местные артисты - На что сделают акцент при праздновании Дня города, рассказали в акимате Костаная
Андрей СКИБА
Программа празднования Дня Костаная (14-17 августа 2025 г.)
|
Мероприятие
|
Время
|
Место проведения
|
14 августа (четверг)
|
Открытый городской чемпионат по дзюдо, посвященный Дню города
|
13-14 августа 10:00-18:00
|
ФОК,
мкр. Юбилейный, 26а
|
Выездные концерты «Ән-жырым - Қостанай» (творческие коллективы ДК «Мирас»)
|
18.30
|
Микрорайоны:
Костанай-2, КСК;
ЖМ «Дружба»,
ЖМ «Кунай»
|
Концертная программа молодежных коллективов города «Street Music»
|
18.00-19.00
|
Парк «Ұлы дала»
(ул. Гашека)
|
Концертная программа ВИА «Караван»
|
19.00-20.30
|
Центральный
сквер, сцена
|
Ретро-фестиваль «Музыка нас связала...»
|
19.00-21.00
|
Парк «Ұлы дала»
(ул. Гашека)
|
DJ– фестиваль
|
21.00-22.00
|
Открытие скульптуры «Тобольский мыслитель»
|
21.00
|
Набережная «Шағала»
|
Благотворительное танцевальное батл-шоу с участием этнокультурных объединений Костанайской области
|
20.30-23.00
|
Пр. Аль-Фараби
(перед Домом Дружбы)
|
15 августа (пятница)
|
«Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала»
|
12.00-20.00
|
Центральный сквер
|
Концертная программа детских творческих коллективов организаций дополнительного образования
|
12.00-15.00
|
Сити-центр
|
Автобусные экскурсии по городу «История моего города»
|
15.00-21.00
|
Маршрут № 18
|
Концертно-танцевальная программа духового оркестра «Қостанай - менің жүрегім»
|
17.00-18.00
|
Центральный сквер
(площадь А. Байтурсынулы)
|
Фотовыставка костанайского фотографа Я. Мармалиди «Силуэты любимого города»
|
19.00
|
Улица А. Байтурсынова
|
Концерт призёров и участников творческих конкурсов и телевизионных проектов «Тұған күніңмен, менің сүйікті қалам!»
|
18.30-19.30
|
Площадь областного акимата
(сцена)
|
Концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки
|
19.30-20.30
|
«Туған елге тағзым», концерт выпускников студии А. Калугина:
1) Айгерим Муратова (Астана)
2) Айгерим Кенжетаева (Алматы)
3) Анна Уварова (Астана)
4) Серик Кадыржанов (Астана)
5) Балуан Беркенов (Алматы)
6) Мирас Киньяров (Алматы)
7) Жасулан Сыдыков (Алматы)
8) Ернар Садирбаев - Amre (Астана)
|
20.30-22.00
|
DJ AKHMETOFF (Алматы)
|
22.00-23.00
|
16 августа (суббота)
|
Праздничная торговля «ГастроУлица»
|
08.00-20.00
|
ул. Алтынсарина
|
Фестиваль «KOSTANAY URBAN FEST»
спортивная программа - показательные выступления, мастер-классы, соревнования:
- паркур,
- скейтбординг,
- BMX (трюки на велосипедах),
- кикскутер (трюки на самокатах),
- «агрессивные ролики» (роликовые коньки),
- брейк-данс,
- воркаут,
- соревнования по баскетболу (3х3), броски в кольцо.
- силовой экстрим «Қажымұқан жолы»
|
11.00-15.00
|
Триатлон парк
|
Соревнования по национальной борьбе «Қазақ күресі»
|
Фестиваль «Өркенде, өнерлі Қостанайым»
|
12.00-15.00
|
Сити-центр
|
Шебер ауылы: ярмарка ремесленников, мастер классы (изготовление домбры, изделий из кожи), реконструкция народных ремесел (ковроткачество) селфи-юрта.
|
10.00-16.00
|
Сити-центр
|
Праздничная торговля мороженным «Ледяной Бум» (акции от товаропроизводителей)
|
11.00-15.00
|
Сити-центр
|
Интерактивная развлекательная детская программа «Библиотечный бульвар»
|
11.00-15.00
|
Центральный сквер
|
Концерт ансамбля «Карнавал»
|
16.00-17.00
|
Площадь областного акимата
(сцена)
|
Фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», среди детских творческих коллективов проекта «Даму бала»
|
17.00-19.00
|
Гала-концерт, церемония награждения Международного фестиваля «Алтын микрофон»
|
19.00-20.30
|
Концертная программа звезд эстрады:
Группа «Mezzo», камерный оркестр (Алматы)
Группа «RINGO» (Алматы)
Sadraddin (Садраддин Болат) (Шымкент)
|
20.30-22.00
|
22.00-22.30
|
22.30- 23.00
|
Фейерверк
|
23.00
|
17 августа (воскресенье)
|
Полумарафон «Kostanay Half Marathon»
|
8.00
|
Сити-центр
Фото Андрея СКИБЫ
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