Сегодня, 4 августа, на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ представил программу празднования Дня города. Торжества, как и в прошлом году, продлятся несколько дней: с 13 по 16 августа.

Фото из архива "НГ"

Одним из центральных событий станет установка трехметровой копии "Тобольского мыслителя" на набережной "Шагала".

- Эту скульптуру нашли в 1976 году возле Костаная, на берегу Тобола. "Тобольский мыслитель" признан национальным достоянием и является одним из символов города, - отметил Шуленов. - Сейчас скульптура находится в Национальном музее РК в Астане.

Праздничная программа стартует 13 августа с турнира по дзюдо, который пройдет в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайне Юбилейный.

14 августа артисты Дома культуры «Мирас» поздравят горожан в жилых массивах и микрорайонах, а на сцене набережной по улице Гашека выступят творческие коллективы.

15 августа с 15.00 по городу начнут курсировать двухэтажные экскурсионные автобусы маршрута №18 (от остановки "Универсальный рынок" на КСК до ж/м Амангельды (бывш. Красный Партизан). Пассажирам расскажут интересные факты из истории Костаная. А в Сити-центре и Центральном сквере проведут развлекательные мероприятия. С 12.00 в Сити-центре организуют творческие мастер-классы. В центре города откроется выставка фотографа Ивана Мармалиди.

16 августа в Триатлон-парке проведут спортивную программу. Хедлайнером фестиваля станет рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников. На площади возле областного акимата в 18.00 выступит оркестр джазовой музыки, а в 20.30 - вокалисты из городов Казахстана, которые родились в Костанайской области. Вечером здесь пройдет дискотека.

Кульминацией праздника станет гала-концерт, на котором выступят группф Mezzo и RINGO, а также певец Sadradin. Завершится праздник салютом.

Организаторы обещают насыщенную и разнообразную программу, ориентированную как на молодежь, так и на старшее поколение.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что в этом году изменили привычную локацию главной сцены - теперь она будет расположена возле областного акимата, а не на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Аль-Фараби. - Мы надеемся, что таким образом большее количество людей сможет увидеть происходящее на сцене, в частности с помощью LED-экранов, - пояснил аким. - В этом году сделали акцент на казахстанских артистах и в частности музыкантах из нашей области, чтобы они для своих земляков выступали. 16 августа артисты со всей страны будут выступать - молодые, будущие звезды.