Истории спасения краснокнижного розового пеликана и лебедя завершилась самым благополучным для птиц образом. И это яркий пример сплоченности - звучит пафосно, но факт есть факт.

Пеликана отвезли на юг Костанайской области / Фото из архива "НГ"

Пеликана нашли зоозащитники, в ветеринарной клинике ему оказали первую медицинскую помощь и провели все необходимые реабилитационные процедуры. Специалисты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира доставили птицу к озере Акколь. Здесь, на территории охотхозяйства «Сага» в Джангильдинском районе, еще можно встретить сородичей розового пеликана. Молодой пеликан, как и все другие обитатели, находятся под контролем егерей и охотоведов.

- Могу вас успокоить - розовые пеликаны зимуют на юге Казахстана, но нерегулярно, - рассказал "НГ" директор охотхозяйств «Алтыбай» и «Сага» Алексей ТИМОШЕНКО. - От места нашего расположения до характерных мест зимовок - максимально 500 км.

Алексей Юрьевич - орнитолог, так что о пернатых знает не понаслышке.

Фото предоставлено Алексеем Тимошенко



- Вспомните, что было предвестником этого: за 2-3 дня была снежная буря, сильный ветер, - рассказывает он о причинах появления птиц в черте населенных пунктов. - Непогода может занести все, что угодно.

Ученый отмечает: если одна из стайных птиц отстала от сородичей - это естественный биологический процесс. И уж тем более это жесткое правило работает для таких одиночек, как молодой сокол.

Молодого сокола спасли от гибели неравнодушные костанайцы / Фото Сауле КУАНБЕК



- Когда попадаются нам на глаза, мы потом проявляем сердоболие. А сколько остается вне нашего обозрения, в тех же камышах у озера, - говорит Тимошенко. - Наша человечность проявляется как раз-таки в этом, что нам их жалко. Мы несем их домой, кормим отогреваем, волнуемся, переживаем. Но зачастую это бывают необоснованные вещи, потому что животное могло просто сесть куда-нибудь отдохнуть.

Были случаи, вспоминает Тимошенко, что люди «спасали» птенцов, найденных на земле, а потом демонстрировали их с репликами: «Мы нашли!», «Мы спасли», искренне веря, что оказали помощь птице.

- Да нет же! - возражает Алексей. - Птенцы имеют свойство вываливаться из гнезда, тем временем родители продолжают их кормить. Бывает и так, когда птенцы, конкурируя между собой, выталкивают соплеменника, чтобы ему больше досталось пищи. И это нормальная жизненная ситуация.

Но вместе с этим не оказать помощь птицам и животным, когда она им действительно нужна, нельзя.

- Костанайцы поступили абсолютно правильно с точки зрения гражданской активности, - считает Тимошенко. - Животные тоже чувствуют, когда у них назревает серьезная проблема. Они все равно тянутся к людям, так или иначе надеются на нас. В любом охотничьем хозяйстве это прописано, как истина. Когда животные находятся в тяжелых условиях, им необходимо помогать. Подкормка зимой, когда бескормица или наст на снегу, в таких случаях применяется специально разработанный комплекс биотехнических мероприятий, чтобы животные не погибли. И меня, как орнитолога-специалиста, радует, что люди проявляют заботу. Это хорошо! Но нужно все сделать с умом.

Данная норма отражена на законодательном уровне. В законе «Об ответственном обращении с животными» запрещается намеренный отказ от помощи животному или птице в момент, когда те находились в опасном для их жизни и здоровья состоянии.

Одновременно регулируется самовольное «спасение» животного или птицы и содержание их в неволе. В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира уточнили, что данная норма отражена в «Правилах содержания, разведения в неволе и полувольных условиях...» и касается всех видов особей, не только краснокнижных.

Но законы и правила не могут отменить природные явления. Поэтому люди, с умом или без него, будут идти на нарушение этих норм, оказывая помощь диким животным и птицам. Единственным правомерной альтернативой может стать создание специализированных центров передержек, прошедших лицензию.

- Нужно лоббировать на государственном уровне, чтобы в каждой области был приют по передержке не только домашних, но и диких животных, - ратует Тимошенко. - Это наболевшая тема. В США даже в деревнях открыты подобные центры. Исключать норму тоже нельзя, потому что ради потехи люди начнут все тащить. Это должно быть цивилизованно, централизованно, не минуя государственные структуры.

Содержать такие центры можно по государственному соцзаказу и на средства благотворителей.

- Возможно те, кто содержит питомники, смогут найти меценатов, богатых людей много. Какие-нибудь нефтяные или горнодобывающие предприятия, которые так или иначе связаны с возмещением ущерба экологии, почему бы им не оказать такую помощью, почему бы не направить деньги на содержание центров передержки? - предположил Алексей. - В нашей области хотя бы один такой центр можно построить в Рудном, где есть крупное предприятие. Это был бы прецедент.

Выгоды в подобных проектах точно не найти. По мнению Тимошенко, выбор очевиден - либо мы этим занимаемся, либо нет.

- Деятельность подобных центров могла бы запустить цепную реакцию. Например, за счет грантовых заявок можно приобрести медицинское ветеринарное оборудование, - развивает тему эксперт. - Кроме того, вырастет спрос на ветеринаров, сегодня и без этого найти квалифицированные кадры - большая проблема. Работа же подобных центров подтянула бы ряд профильных специальностей. Путей решения много, нужно просто серьезно задуматься над этим.