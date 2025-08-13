В регионе не выполнен план вакцинации детей 2 лет против вирусного гепатита А (51,2% ВГА1 и 45,2% ВГА2 по итогам полугодия), а охват иммунизацией 11-летних девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ) составляет лишь 13,28%. Это одно из последних мест в стране.

Для обеспечения стабильной эпидемиологической ситуации по другим инфекциям началась навёрстывающая иммунизация детей, которые пропустили плановые прививки.

Причина отставания, как пояснила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Гулим ДОСУМОВА, высокое число отказов от вакцинации.

- За первое полугодие 2025 года зарегистрировано 1 182 случая отказов, что свидетельствует о неблагоприятной тенденции в сфере иммунизации. Особенно заметен рост числа отказов в возрастной группе от 6 до 15 лет. Это связано с введением новой возрастной категории вакцинации - девочек 11 лет. В результате на эту группу приходится 48,6% от общего числа отказов.

Гулим Досумова ответила на вопрос «НГ», какой процент отказывется от прививок по религиозным причинам. Таковых оказалось немного, 4,6% (78 случаев). Основными причинами отказов, по её данным, являются личные убеждения, это 69,8% (1 173 случаа). Недоверие к качеству вакцин выразили 17,9% (300 случаев), а на негативную информацию через масс-медиа указали 7,7% (129 человек). Это притом, добавила Досумова, что по итогам 1 полугодия неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано ни единого.

В качестве ответа антиваксерам специалисты привели статистику по Костанайской области, согласно которой:

1) в течение многих лет в регионе не регистрируется полиомиелит, дифтерия;

2) с 2005 года нет регистрации краснухи;

3) последние 5 лет не регистрируется эпидпаротит;

4) более чем в 23 раза снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом А среди детей и подростков. После дополнительной иммунизации против кори удалось купировать вспышку заболеваемости в 2024 году.

- Особое внимание, - добавила Досумова, - следует обратить на то, что в 88,5% случаев (23 из 26) корью заболели непривитые лица, из них 4 не достигли прививочного возраста, 11 отказались от вакцинации, в 7 случаях прививочный статус не установлен, 1 заболевший имел медицинский отвод.

Чуть больше года назад были внесены изменения в правила оказания госуслуг в сфере дошкольного образования. Главная поправка - появление ещё одного основания для отказа допуска ребёнка в детский сад: в группах допустимо лишь 10% непривитых детей. То есть, представим, что в дошкольной группе 10 детей, из них один непривитый. Это уже 10%. Второго ребёнка, не получившего прививок по национальному календарю этих мероприятий, уже не возьмут в группу в соответствии с п. 11 ст. 85 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

- Отказ родителей от прививок своему ребёнку нарушает его право на жизнь и здоровье, - добавила и. о. главврача Костанайской областной детской больницы Карлыгаш АЛЕНОВА. - Право на иммунизацию, как на эффективный метод защиты здоровья, является неотъемлемым правом каждого человека.

