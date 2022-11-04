Жители Костаная спасли от собаки лебедя-шипуна. Спустя несколько дней птицу отпустили в естественную среду обитания. Ситуацию прокомментировали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

Неравнодушный горожанин, возвращаясь вечером 31 октября домой в микрорайоне Костанай-2, увидел, что собака гналась за лебедем, быстро среагировав, отогнал ее от птицы. Но та так и не улетела... Мужчина подумал, что лебедь ранен, и решил забрать его к себе, благо живет в частном секторе. Расположил птицу в сарае.

Утром во вторник вместе с братом начали бить тревогу: «Что делать с птицей?». Связались с местными зоозащитниками, специалистами из природоохранных служб. Однако, получили невнятные ответы. Обеспокоенные, что птицу никто не заберет, в среду, 2 ноября, написали в нашу редакцию. Так «НГ» узнала об этом случае.

- Ищем куда обратиться, что делать с лебедем, - сообщил в телефоном разговоре с корреспондентом «НГ» брат того самого неравнодушного костанайца Азамат Ш. - Только сегодня птица начала пить воду, дали ей отварной рис.

В тот же день «НГ» связалась с руководителем отдела рыбного и охотничьего хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амангельды ИСМАИЛОВЫМ. Он сообщил нам, что об этом случае знает, однако по объективным причинам егеря не смогли выехать раньше по данной заявке.

- Сегодня утром лебедя забрали, - уточнил в четверг, 3 ноября, Исмаилов. - Птицу осмотрели в частной ветеринарной клинике. Убедившись, что лебедь совершенно здоров, наши егеря и представитель ветклиники выехали за город - по Федоровской трассе есть озеро - и на этом водоеме выпустили его.

Азамат Ш. подтвердил «НГ», что птицу, действительно, забрали. За ней приехали специалист природоохранной полиции, егеря из Пригородного учреждения лесного хозяйства и охотничьего хозяйства «Давыденовское». Кроме того, Амангельды Исмаилов добавил, что вместе с его коллегами был и ветеринарный врач из ОО «Костанай Зоо Пульс», где, кстати, и провели полный осмотр лебедя.

В отделе рыбного и охотничьего хозяйства поделились с «НГ» видеокадрами, сделанными в момент выпуска птицы на волю. По ним видно: лебедь-шипун, оказавшись в естественной для себя среде, распахнул крылья и взлетел...

- Да нормальный он вообще, - слышен женский голос за кадром.

- Ой какой молодец! - сказала она, как только лебедь взлетел.

- Абсолютно здоровый лебедь, - добавил мужчина вслед.

- Вот зачем они его ловили? - звучит реплика.

- Я не понимаю таких людей... - доносится за кадром еще один мужской голос.

Возмущение экспертов в области природоохранной деятельности вполне обоснованы. Дело в том, что в управление часто поступают обращения от граждан с просьбой помочь тому или иному дикому животному или птице. Но вопрос в другом: действительно ли им нужна помощь человека.

- Они находятся, как правило, в естественной среде обитания. Допустим, вы увидели сидящую на столбе или крыше птицу, естественно, ее трогать не надо, - акцентирует Исмаилов. - Как, например, недавний случай с аистом. Женщина звонит к нам и сообщает, что птица сидит на крыше уже три дня, за это время, якобы, ничего не ела. Откуда у людей такая уверенность? Неужели все эти три дня женщина наблюдала за птицей. Может быть та улетела, снова прилетела. Эта птица находилась в естественной среде обитания.

Другое дело - описанная выше история спасенного лебедя.

- В таком случае можно отогнать собак, оказать первую помощь, - пояснил Исмаилов.

Важно при этом о подобных ситуациях сообщать в уполномоченный государственный орган, как это сделали Азамат Ш. с братом.

Но обратите внимание, если случай с обитателем дикой среды произошел в населенном пункте, то нужно обратиться в территориальную инспекцию лесного и охотничьего хозяйства или управление природных ресурсов. Если же это произошло, например, в степи, то необходимо обратиться к охотпользователю, осуществляющим деятельность на данном земельном участке.

- По поводу ответственности, - продолжил руководитель рыбного и охотничьего хозяйства, - законодательством предусмотрен запрет на содержание диких животных в неволе. То есть самовольно увезти либо забрать домой - это противозаконно. Административным кодексом предусмотрены штрафные санкции.