3 ноября костанайские зоозащитники из OO "Надежда плюс Kst" обнаружили пеликана на территории одной из частных баз отдыха. Волонтеры сообщили в управление природных ресурсов и регулирования природопользования и в тот же день вместе с егерем из Пригородного учреждения лесного хозяйства забрали птицу.

Фото Айданы ТАМТИ

Птицу осмотрели ветврачи в ОО "Костанай Зоо Пульс". По словам его руководителя Виктории МАШАДИЕВОЙ, состояние пеликана в тот момент было удовлетворительным, открытых ран и повреждений на теле не зафиксировали. Ррезультаты анализа крови не выявили нарушения по здоровью. Все ветеринарные процедуры в "Костанай Зоо Пульс" оказали бесплатно. До 11 ноября пеликан находился под их опекой.

Фото Сауле КУАНБЕК

Сегодня специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам БИДИБАЕВ увез краснокнижного розового пеликана в южный регион нашей области - это почти 700 км от Костаная. Сотрудники инспекции будут отслеживать его судьбу.

Птицу встретят на территории охотничьего хозяйства "Сага" в Джангельдинском районе, оно входит в введение Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

Фото Сауле КУАНБЕК

- Беспокойств по состоянию здоровья пеликана нет, - прокомментировал Бидибаев. - В случае непредвиденных ситуациях, всякое бывает в дикой природе, сотрудники охотоведения АСБК окажут ему содействие, пассивную помощь. Конечно, мы будем держать связь с охотоведами, они будут постоянно нас информировать.

По словам руководителя АСБК, орнитолога Алексея ТИМОШЕНКО, гостю здесь будет комфортно во всех аспектах. Территория охраняется круглосуточно, охота здесь запрещена. Озера Акколь, Карасор и Узынсор являются естественной средой обитания пеликанов. Водоемы еще не замерзли, до сих пор там можно встретить и уток, и лебедей, и чаек. Последние, кстати, сигнализируют, что в озерах есть рыба.

- Самое главное для пеликана - это не сородичи, - отмечает орнитолог. - Важно, что водоем естественный, не замерзший, полный рыбы.

Фото Айданы ТАМТИ

В таких условиях молодой особи будет проще набраться сил, чтобы перелететь на следующую точку остановки миграции. Кстати, в 280 км от этих озер начинается Аральское море.