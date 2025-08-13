Меморандум о взаимопонимании и углублении сотрудничества подписали 12 августа аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и мэр народного правительства города Хэфэй Ло ЮНЬФЭН. В тот же день гость встретился с акимом области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ.

Жундубаев напомнил, что в прошлом году уже принимал делегацию под руководством заместителя мэра Хэфэя, а весной сам посетил этот город. В рамках нынешнего визита гостям показали автозавод Allur, где выпускают технику пяти брендов, включая китайский JAC (штаб-квартира как раз находится в Хэфэе). Среди гостей был и заместитель генерального директора предприятия.

- Мы еще раз благодарим вас за теплый прием в апреле, а теперь приветствуем в нашем городе, - сказал аким областного центра. - Ваш визит проходит в особый для нас период - накануне Дня города. В этом году Костанаю исполняется 146 лет, и это не просто дата, а символ нашей богатой истории, трудовых достижений и динамичного развития.

Марат Жундубаев провел небольшую презентацию: Костанай - крупный аграрный и индустриальный центр, производящий более половины всех автомобилей Казахстана. В городе успешно работают предприятия лёгкой и пищевой промышленности: «Баян Сулу», «Корона», ТОО «ДЕП» и другие. Индустриальная зона, созданная в 2017 году, стала ядром промышленного роста: здесь реализуется семь крупных проектов, включая выпуск тракторов, коммерческой техники, кабин и чугунного литья.

Он также подчеркнул выгодное расположение города - близость к границе с Россией и важным международным автодорогам. Отдельное внимание уделяется благоустройству: модернизация инженерных сетей, ремонт дорог, благоустройство дворов, парков и набережных.

- Во время нашей поездки в Хэфэй мы видели местную набережную, и она нам очень понравилась, - отметил аким. - В городе чистые улицы, внедрен искусственный интеллект. Некоторые идеи мы уже приняли на вооружение. Несмотря на разницу в численности населения - у нас чуть более 270 тысяч жителей, у вас 10 миллионов - мы стараемся соответствовать крупным городам и перенимать их успешный опыт.

Ло Юньфэн рассказал о Хэфэе - административном центре провинции Аньхой с почти 4-тысячелетней письменной историей и одними из самых высоких темпов экономического роста в Китае.

- Мы надеемся, что взаимодействие между нашими городами будет эффективным, - сказал он. - В Костанае успешно развивается компания JAC, в том числе благодаря вашей поддержке. Наш город лидирует не только в производстве автомобилей, но и бытовой техники, дисплеев для смартфонов и ноутбуков. Мы готовы предложить новые технологии, включая автомобили на новых источниках энергии, и обмениваться опытом.

После подписания меморандума обменялись подарками: Марат Жундубаев вручил Ло Юньфэну казахский национальный костюм (гость сразу надел его), а мэр Хэфэя подарил модель автомобиля JAC со своей подписью.

Региональный уровень сотрудничества

Встреча продолжилась на уровне акима области. Кумар Аксакалов, в свою очередь, подчеркнул, что регион производит более 60% автомобилей Казахстана, добывает железную руду, асбест и бокситы, а также является лидером по экспорту сельхозпродукции, в том числе в Китай. Взамен область рассчитывает получить новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект для применения в образовании, медицине, промышленности и логистике. Рассказал и о строительстве в Костанае транспортно-логистического центра мощностью 400 тыс. контейнеров в год (около 11 млн тонн), запуск которого запланирован на конец 2027 года.

- Мы хотим обмениваться технологиями, в том числе в сфере автомобилей на новых источниках энергии, - сказал Ло Юньфэн.

Мэр Хэфэя также подчеркнул, что готов закупать чистую сельхозпродукцию для ресторанов своего города. Речь идет о пшенице сильных сортов, масличных культурах, мясе и молоке.

- Мы видим перспективы в совместных проектах и готовы развивать долгосрочное партнерство, - добавил он.

Мэр отметил хорошее транспортное сообщение между странами, развитую логистическую сеть (42 станции отправляют товары в Казахстан).

В итоге решили создать список совместных проектов, которые двум городам и регионам можно реализовать в будущем.

Фото автора