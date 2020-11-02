В рамках проекта граждане могут принимать участие в распределении средств местного бюджета по мероприятиям, администратором которых является отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. О начале его реализации акимат Костаная сообщил 22 октября.

Фото Ксении РЕБИК

За две недели до этого, 8 октября, «НГ» опубликовала мнение руководителей отделов ЖКХ и культуры, которые пояснили, что опрос общественного мнения при установке объектов культуры в Костанае не проводится. 17 октября мы опубликовали мнение первого заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Данияра Смагулова о том, как работает бюджет участия в разных городах мира и в Алматы.

«НГ» отправила запрос в отдел ЖКХ, чтобы выяснить, связаны ли эти факты, а также узнать, какие заявки уже поступили в проект.

Как сообщил заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ, сейчас ведется сбор проектных предложений от жителей города. Сроки приема заявок - с 21 октября по 9 ноября 2020 года.

- Предложения принимаются на сайте акимата Костаная, в разделе «Бюджет народного участия». По состоянию на 30 октября 2020 года поступили черновики семи предложений. Почему черновики? Потому что до окончания срока приема предложений авторы могут редактировать, дополнять, удалять проекты,- пояснил Касимов.

Жители города предлагают: провести обустройство аллеи (зеленой зоны) на пустыре в 7-м микрорайоне, благоустроить площадки для выгула и дрессуры собак на территории между городским пляжем и теннисным кортом, обустроить системы водоотведения на пересечении улиц Дачная и Маяковского, благоустроить детскую площадку в 9 микрорайоне.

Слайд из презентации проекта по установке детской площадки в 9 микрорайоне

- К сожалению, есть граждане, которые приняли данное нововведение как площадку для размещения жалоб на работу городских служб, в частности - на работу такси по завышенным расценкам в период действия режима локдауна, - отметил Касимов. - Также жители приняли проект «Бюджет народного участия» как прием предложений по тематике памятника перед входом в Центральный сквер: предлагали установить памятники хлеборобу и пиву марки «Восточная Бавария».

Заместитель акима Костаная также сообщил, что реализация проекта «Бюджет народного участия» предусмотрена, согласно поручению главы государства, для широкого вовлечения населения в процесс принятия решений в рамках исполнения концепции «слышащего государства».

- Реализация проекта ведется в связи с дополнением Правил разработки проектов местных бюджетов (приказ министра финансов РК от 31.10.2014 г. № 470) главой 2-1 «Реализация бюджета народного участия» (дополнены приказом первого заместителя премьер-министра РК — министра финансов РК от 12.03.2020 г. № 254), - отметил Ануарбек Касимов. - Согласно пункта 14-1 вышеуказанных правил бюджет народного участия – это участие граждан в распределении средств местного бюджета.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Бюджет народного участия», определен пунктом 14-4. Выносятся на голосование и реализуются акиматом следующие мероприятия: озеленение территории, обустройство тротуаров, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты), ремонт бордюр, брусчатки, подпорных стен, ликвидация свалок, установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования, установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования. Установка объектов культуры не входит в этот перечень.

- Пунктом 14-5 определено, что расходы, направляемые на реализацию проектных предложений жителей, планируются по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство», за исключением целевых трансфертов из вышестоящего бюджета, - добавил Касимов.