Казахстан стал лидером по ВВП на душу населения в регионе, в том числе обогнав Россию. Корреспондент Informburo.kz опросил экспертов, чтобы понять, как следует интерпретировать эти данные.

Фото Informburo.kz

Контекст. Накануне Международный валютный фонд опубликовал статистику, по которой Казахстан обогнал Россию и Китай по показателю ВВП в текущих ценах на душу населения в долларовом выражении. Из данных МВФ следует, что в 2025 году этот показатель в Казахстане составит 14,77 тысячи долларов, в России – 14,26 тысячи долларов, в Китае – 13,69 тысячи долларов. Казахстан также лидирует среди стран СНГ.

Мнения экспертов. На ситуацию повлиял ряд объективных причин, считает экономист Арман Байганов.



"Сейчас Россия находится не в том положении, чтобы быть в равных условиях с Казахстаном – в первую очередь потому, что она ведёт военные действия. Львиная доля бюджета и ВВП направляется на эти нужды. Соответственно, любая страна, ведущая военные действия, априори будет жить хуже. Это тормозит развитие экономики и общее благосостояние населения. В нашем случае таких затрат нет, и именно за счёт этого мы движемся вперёд", – сказал Байганов.



Несмотря на высокий ВВП, покупательная способность тенге остаётся ниже, поскольку многие товары Казахстан не производит, а импортирует, добавил экономист. В частности, с Россией у страны складывается отрицательное торговое сальдо: экспорт вдвое меньше, чем импорт.

"Выходит, что для населения России те же товары, которые мы импортируем с логистикой, обходятся дешевле. Соответственно, для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране. Это считается лучшим показателем, обычно смотрят на это", – подчеркнул Байганов.

Если перевести среднюю зарплату из тенге в рубли по текущему курсу, окажется, что доходы и покупательская способность в России значительно выше.

Оценку МВФ также прокомментировал Сергей Домнин, руководитель аналитической группы Kursiv Research.

"ВВП на душу населения – это показатель, который характеризует уровень благосостояния страны в целом, а не отдельных её граждан, и служит для сравнения стран по этому усредненному уровню благосостояния. Именно исходя из этого уровня Всемирный банк делит страны на страны с высоким уровнем дохода, средним и низким. То, что Казахстан в какие-то периоды показывает более высокий ВВП на душу населения, чем Россия, – это хороший инфоповод, чтобы поговорить о природе роста, важности экономических реформ, их качестве. И уже в ходе этого разговора можно рассмотреть другие показатели, которые предполагают содержательный и аргументированный ответ на ваш вопрос – значит ли это, что мы живем лучше. Я бы обратил внимание на то, что и у Казахстана, и у России показатели исторически достаточно близки и сонаправленны, а разрыв не такой большой, чтобы говорить о какой-то серьёзной разнице в уровне благосостояния", – уточнил Домнин.

Эксперт связал это с тем, что обе страны являются экспортёрами нефти и другого сырья, и их обменные курсы значительно зависят от цен на ресурсы.

Российский предприниматель Олег Дерипаска, высказываясь о статистике по Казахстану, напомнил о ключевых факторов роста ВВП: защита прав собственности, привлечение иностранных инвесторов, верховенство закона и снижение коррупции, системное сокращение доли госсектора.

"Важно то, что этот набор вроде бы очевидных мер гарантированно работает. А в совокупности с созданием надёжных логистических коридоров в Китай и даёт устойчивый результат, который нельзя не заметить", – заявил Дерипаска.

Поэтому такие показатели Казахстана не стали неожиданными, заключил бизнесмен.





