В управлении здравоохранения подписали приказ, который регламентирует и систематизирует работу женских консультаций. Об этом сегодня, 21 августа, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Жанна КОЗЫБАЕВА. Цель - снизить заболеваемость и смертность среди женщин и детей.

Жанна Козыбаева и Кристина Газизулина



- Мы хотим систематизировать эту работу, так как флагманом станет областной перинатальный центр, где будет основная женская консультация, которая будет координировать работу всех остальных консультаций, - пояснила Козыбаева.

На сегодня на учёте по беременности в регионе состоит 4 116 женщин, из них в группе высокого риска - 3 703.

- Изменения будут в преемственности между поликлиникой и женской консультацией, - добавила заведующая отделением женской консультации Костанайской областной больницы Кристина ГАЗИЗУЛИНА. - Всю группу риска мы заберем на себя. То есть, в поликлинику обращается женщина, её берут на диспансерный учёт по беременности. И если в ходе обследования выявляются факторы риска, то женщину направят к нам, где проведут консультацию специалистов. И динамическое наблюдение мы будем вести совместно. Женщины, которые вынашивают физиологическую беременность без высоких факторов риска, будут наблюдаться только в своих поликлиниках. Поэтому у нас более широкий штат сотрудников. У нас открыты кабинеты по ведению беременности с невынашиванием, ведению беременности с некоторыми патологиями. У нас есть узкие специалисты. То есть, если у женщины есть патология, то она в этот же день, когда обратилась, получит консультацию специалистов областной больницы. Также на базе нашей женской консультации функционирует центр охраны плода, который занимается диагностикой хромосомных патологий и аномалий развития плода. Приём там проводят на аппаратах ультразвуковых экспертного класса. После чего у нас есть специалист по медицинской генетике. И есть отдельно созданный перинатальный консилиум, в котором разные специалисты после обследования проводят консультации.

Отдельно Газизулина остановилась на порядке предоставления квот по ЭКО.

С 2022 года процедуру экстракорпорального оплодотворения по программе "Ансаган сәбі" прошли 732 семейные пары - все за счёт государства. В первом полугодии 2025 года выделено 140 квот, которые освоены на 100%. На второе полугодие выделены 133 квоты и 11 пар уже получили направление врачей.

- Мы всех желающих приглашаем. Может быть, люди не информированы, но имеют проблемы с репродуктивной системой, - сказала Газизулина.

По данным ведомства, за 7 месяцев 2025 года в области зафиксировано 39 случаев младенческой смертности. В прошлом году за аналогичный период фиксировали 53 случая.

Корреспондент "НГ" напомнил, что в начале июня глава облздрава просил акима области наказать главврачей нескольких поликлиник из-за высокого уровня младенческой смертности.

- Выговоры были сделаны, проблемные вопросы взяты на контроль, - сообщила Жанна Козыбаева. - Эти меры дали свои результаты - мы фиксируем положительную динамику в вопросе снижения младенческой смертности.

Завтра, 22 августа, во всех поликлиниках запланирован день открытых дверей.

- В этот день будут организованы консультации врачей, акушеров-гинекологов, педиатров, узких специалистов, - сказала Кристина Газизулина. - Эта акция проводится и для взрослых, и для подростков. Будут организованы консультации, в том числе для женщин и мужчин по вопросам планирования семьи. Мы также приглашаем посетить специалистов по вопросам, связанным с прегравидарной подготовкой (комплекс мероприятий, направленных на подготовку организма женщины и мужчины к зачатию и вынашиванию здорового ребенка - "НГ"). Чаще всего обращаются женщины, но эта консультация актуальна и для мужчин. Поэтому мы приглашаем семейные пары. Консультации будут проводиться без предварительной записи в порядке живой очереди. Нужно обратиться в регистратуру вашей поликлиники и сказать, что вы пришли с такой-то проблемой именно по мероприятию "День открытых дверей". Вас сопроводят. Эта акция будет проведена в перинатальном центре областной больницы, также в порядке живой очереди.

Фото автора