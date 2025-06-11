Наказать главврачей предложил руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ на заседании областного акимата 10 июня. Он прокомментировал новость о том, что Костанайская область стала первой по показателю младенческой смертности в Казахстане. По словам главы облздрава, это частично связано с низкой рождаемостью.

- Ежегодно в области фиксируется сокращение числа родов более чем на 500, - сообщил Джандаев. - При таких условиях даже единичные случаи младенческой смертности значительно влияют на статистику. Я, в свою очередь, хочу отметить, что за последние 5 лет пик младенческой смерти приходится на 2022 год - 121 случай. После идет ежегодное снижение показателей. Так, за 5 месяцев 2025 года зафиксировано 27 случаев, снижение на 14,9%. За последние 2 года в пяти медорганизациях отсутствуют случаи младенческой смертности. В девяти медорганизациях прослеживается положительная динамика снижения количества смертей. И 14 медорганизаций у нас в красной зоне, где наблюдается слабо положительная или отрицательная динамика. По мнению Минздрава, большая часть летальных исходов имеют управляемые причины, что требует усиления подготовки медицинского персонала.

Скриншот из презентации управления здравоохранения

Для снижения младенческой смертности в область закуплены премиум аппараты УЗИ с функциями искусственного интеллекта в поликлиниках Костаная, Рудного и Аркалыка.

По данным облздрава, в Костанайской области зафиксирован 1 случай материнской смертности - в начале 2025 года в Рудном.

В конце доклада Данияр Джандаев сам предложил за высокие показатели младенческой смертности наказать главврачей поликлиники № 3 в Костанае, Рудненской поликлиники, Карабалыкской поликлиники и Костанайской районной поликлиники. Им объявят строгий выговор.

- Принимается, - коротко ответил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Глава региона подчеркнул: если за 9 месяцев в этих медицинских организациях будет отсутствовать положительная динамика, то облздрав должен рассмотреть вопрос о соответствии главврачей занимаемым должностям.

Не накажут пока руководство частной поликлиники № 6 в Костанае. Именно потому, что она частная. Но, как пояснила заместитель акима области Гульбарам МУСАГАЗИНА, и к ним готовят "рычаги воздействия".

- На последнем совещании под председательством помощника президента Тамары Дюйсеновой нами было озвучено предложение о внесении рычагов воздействия на частные структуры, - сказала заместитель акима. - Она дала поручения, чтобы были подготовлены изменения в законы. Чтобы частные поликлиники не только получали от государства прикрепленное население, но и несли какую-то ответственность. И достигали поставленных индикаторов.

Журналисты спросили после совещания - что чиновники имеют ввиду под рычагами воздействия?

- Госорганы выдают заказ на прикрепление населения, - ответил Джандаев. - К сожалению, полноценно воздействовать на частника мы не можем. По сути прикрепленное население должно получать всю положенную помощь. Если поправки будут приняты, то у уполномоченного органа появится рычаг на лишение или сокращение прикрепленного населения и соответствующего финансирования. Пока он не принят, мы только можем отправить письмо руководству частной поликлиники с просьбой принять меры.

Пока глава облздрава не смог ответить на вопрос о том, как и по какому принципу планируют сокращать прикрепленное население в частной поликлинике. Непонятно и когда собственно этот рычаг появится в законе.

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