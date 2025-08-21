Книга рекордов Гиннесса объявила британскую женщину Этель Катерхэм самым взрослым человеком в мире, передаёт Tengri Sport.

Фото: guinnessworldrecords.com

После смерти предыдущей долгожительницы, женщины из Бразилии Ины Канабарро Лукас в возрасте 116 лет и 326 дней звание самого пожилого человека в мире перешло британке Этель Катерхэм. Сегодня ей исполнилось ровно 116 лет.

Также стоит отметить, что Этель Катерхэм является последним живым человеком, родившимся в первом десятилетии 20 века (она родилась 21 августа 1909 года).

116-летняя британка прожила увлекательную жизнь. В 1927 году, когда ей было 18 лет, она сама села на корабль для трехнедельного путешествия, которое привело ее к новой жизни в Индии.

Через несколько дней после этого она вышла замуж за Нормана Кейтерхэма, который служил в британской армии, дойдя до звания подполковника в Королевском армейском корпусе. Позже у них родились 2 дочери - Джем и Энн.

Этель, к сожалению, потеряла своего любимого Нормана в 1976 году, а также, к сожалению, пережила обоих своих детей. Джем не стало в начале 2000-х годов, а Энн умерла от рака в феврале 2020 года в возрасте 82 лет.