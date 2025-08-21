В государственной корпорации "Правительство для граждан" прокомментировали распространяемую информацию о том, что всем владельцам жилья в Казахстане необходимо заменить технические паспорта на кадастровые, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Руководитель службы коммуникаций госкорпорации Аскар Атагулин назвал эту информацию не соответствующей действительности.

"Замена требуется только в случае обращения в банки второго уровня (заём, залог и т. д.) или сделки через нотариусов (по их же требованию). Во всех остальных случаях замена производится по желанию владельцев. То есть прям обязанности такой нет", - сообщил Атагулин.

В официальном Telegram-канале "Правительства для граждан" сообщается о том, что замена технического паспорта (на кадастровый - прим.) осуществляется по мере обращения и по желанию самих граждан, а также в случае, если:

произведена перепланировка, реконструкция, в результате которых изменились технические и идентификационные характеристики;

при разделе и слиянии объектов;

в целях установления расхождений идентификационных и технических сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе, с фактическими данными вновь созданного объекта недвижимости.

Для оформления кадастрового паспорта необходимо:

заявление установленного образца;

удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также документ, подтверждающий полномочия представителя услугополучателя;

правоустанавливающий документ на объект недвижимости;

документ, подтверждающий оплату выдачи кадастрового паспорта.

Стоимость кадастрового паспорта зависит от площади и типа объекта недвижимости. Оплата производится в два этапа: при подаче заявления в виде базовой стоимости (аванс) и полная оплата (доплата) выполненной работы при получении результата.