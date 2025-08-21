Когда нужно менять техпаспорт на жильё, рассказали в “Правительстве для граждан“
В государственной корпорации "Правительство для граждан" прокомментировали распространяемую информацию о том, что всем владельцам жилья в Казахстане необходимо заменить технические паспорта на кадастровые, передаёт Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Руководитель службы коммуникаций госкорпорации Аскар Атагулин назвал эту информацию не соответствующей действительности.
"Замена требуется только в случае обращения в банки второго уровня (заём, залог и т. д.) или сделки через нотариусов (по их же требованию). Во всех остальных случаях замена производится по желанию владельцев. То есть прям обязанности такой нет", - сообщил Атагулин.
В официальном Telegram-канале "Правительства для граждан" сообщается о том, что замена технического паспорта (на кадастровый - прим.) осуществляется по мере обращения и по желанию самих граждан, а также в случае, если:
- произведена перепланировка, реконструкция, в результате которых изменились технические и идентификационные характеристики;
- при разделе и слиянии объектов;
- в целях установления расхождений идентификационных и технических сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе, с фактическими данными вновь созданного объекта недвижимости.
Для оформления кадастрового паспорта необходимо:
- заявление установленного образца;
- удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также документ, подтверждающий полномочия представителя услугополучателя;
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости;
- документ, подтверждающий оплату выдачи кадастрового паспорта.
Стоимость кадастрового паспорта зависит от площади и типа объекта недвижимости. Оплата производится в два этапа: при подаче заявления в виде базовой стоимости (аванс) и полная оплата (доплата) выполненной работы при получении результата.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.