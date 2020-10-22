Акимат Костаная сообщил о начале реализации проекта "Бюджет народного участия" на своей странице в Facebook. В рамках проекта граждане могут принимать участие в распределении средств местного бюджета по мероприятиям, администратором которых является отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фотог из архива "НГ"

Цель проекта – развитие и благоустройство города по инициативе и предложениям горожан.

"Свои предложения могут отправлять все жители города Костаная, достигшие совершеннолетия, - говорится в сообщении. - Предложения можно отправлять на официальном интернет-ресурсе акимата Костаная в разделе "Бюджет народного участия". Публичное голосование жителей города определит проекты для реализации".

Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку (указать наименование проекта, его описание, адрес объекта), прикрепить эскиз и смету (может быть ориентировочной), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепить презентацию.

В этом же разделе находятся Правила данного проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав Экспертного совета.

Голосовать за проекты могут совершеннолетние жители Костаная в электронном виде на официальном интернет-ресурсе акимата по представленным проектным предложениям. На основе результата голосования Экспертный совет выносит соответствующее решение. Результаты голосования и решение Экспертного совета будут опубликованы на интернет-ресурсе акимата. На основании решения Экспертного совета отдел ЖКХ приступает к реализации проектных предложений.

"Информация о ходе реализации проектных предложений, а также об итогах их реализации будет ежеквартально публиковаться на интернет-ресурсе акимата, - отмечается в сообщении. - Представители общественности, средств массовой информации и жители вправе ознакомиться и осуществлять мониторинг за ходом реализации проектных предложений".

О бюджете участия пользователи сайта ng.kz могли прочитать в колонке первого заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Данияра Смагулова.