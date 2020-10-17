На одной из центральных улиц Костаная почти все лето шли работы по установке объекта, основное назначение которого каждый проходящий предполагал, опираясь на свое представление и фантазию. Как оказалось, воздвигают памятник народному просветителю Ыбыраю Алтынсарину в честь его 180-летнего юбилея.

Когда отдают дань памяти действительно знаковым людям, это всегда хорошо. Но для меня лично знаковым в этой истории является тот факт, что жители города никоим образом не поучаствовали в принятии важного решения по изменению облика одного из самых посещаемых мест. В акимате все спланировали, нашли деньги, место и начали работы. В принципе, давно сложившаяся в нашей стране система градоуправления не предполагает чрезмерного участия граждан, поэтому и винить их здесь не в чем.

«НГ» опубликовала мнение руководителя отдела культуры на этот счет:

- Как-то перед проведением дня города мы провели опрос жителей: кого из артистов российской эстрады хотели бы вы видеть? Молодежь предложила пригласить Егора Крида, но у него был слишком большой гонорар. Мы подумали, что кто-то будет за, кто-то против... И так как всем не угодишь, мы решили отказаться от проведения изучения общественного мнения при установке памятника.

Вот такой лайфхак - если кто-то за, а кто-то против, то просто никого не спрашивай и делай.

Но при благоустройстве городов в мировой практике бывает и по-другому. Уподобившись великим просветителям, расскажу о партисипаторном бюджетировании или о бюджете участия. Суть такого бюджета - в повышении эффективности финансирования городских проектов за счет привлечения общественности к распределению средств бюджета.

Он зародился в конце 1980-х. В Европе, в обеих Америках, в Юго-Восточной Азии госорганы устраивают отбор проектов жителей городов, привлекая для их реализации в том числе и внебюджетные средства, как в нашем случае.

Одним из самых успешных в мире часто признается опыт бразильских городов, где за 30-летний период установлено, что муниципалитеты, активно внедряющие бюджет участия, направляют больше средств на решение проблем в сфере здравоохранения и ЖКХ, чем их более консервативные коллеги. Этот факт объясняется тем, что более бедные районы имеют возможность привлечь внимание к своим основным проблемам, связанным с отсутствием систем канализации и низким качеством услуг здравоохранения, и получить больше средств на свое развитие. В итоге понятие «городская окраина» с каждым годом все менее актуальна, жить комфортнее можно в любой части города.

Еще один образец - Рейкьявик, что в славной и суровой Исландии. Здесь сформирована процедура онлайн голосования, больше трети жителей активно принимают участие в процессе выбора проектов необходимых городу.

В Испании туристический город Севилья распределяет 50% бюджета в рамках инициативного бюджетирования также при онлайн-голосовании. Определяются «бюджетные делегаты» от населения, которые защищают проекты перед градоуправленцами. Если когда-нибудь побываете в этом замечательном городе, то знайте, что большая часть объектов, что вы увидите, построена по желанию его жителей.

В Казахстане партисипаторный бюджет развивается постепенно, но пока только в самых крупных городах.

В Алматы в рамках программы «Бюджет участия» за 2019 год поданы заявки на 333 проекта на общую сумму 14,5 млрд тенге. Существует даже онлайн-площадка budget.open-almaty.kz, которая позволяет подать заявку, выбрать интересные проекты и проголосовать. Но из-за незначительности сумм - 800 млн тенге на каждый район при городском бюджете в 726 млрд тенге - максимум, на что могут повлиять алматинцы, это благоустройство парков, тротуаров, установка детских и спортивных площадок, уборка свалок. На такие крупные решения, как газификация города, постройка новых больниц, школ, решение экологических проблем, требуются гораздо большие суммы. Но развитие города в этом направлении радует.

Экономисты до сих пор спорят об эффективности бюджета участия, но для себя я определил несколько позитивных трендов:

- повышение равномерности распределения благ между жителями. Каждый район становится приятным, безопасным и удобным для жизни. Возникновение небезопасного 13-района, по аналогии с популярным фильмом, становится невозможным;

- повышение прозрачности бюджетного процесса для граждан. Моя колонка - все-таки антикоррупционной направленности, поэтому это очень важный аспект. Только по Костанайской области можно собрать с десяток объектов, которые вызывают сомнения граждан в их целесообразности (из последнего: надземный переход по Гагарина-Назарбаева в Костанае и, конечно, то самое «Колесо оборзения» в Рудном);

- улучшение сбора налогов. Жители и бизнес видят прямую связь между уплаченными налогами и тем, на что тратятся деньги (знаменитое в народе «Плачу налоги - где дороги?»). Как показывает опыт разных городов, количество людей, пытающихся уклониться от уплаты налогов, сокращается в разы;

- повышение популярности акима и государственной службы в целом. А если бы у нас существовала система выбора градоуправленцев, внедрение бюджета участия позволило бы привлечь много лояльных граждан на голосование. Близится внедрение выборности акимов сельского уровня, поэтому будущие кандидаты могут взять этот пункт на заметку;

- сокращение вандализма. Проблема очень острая в Казахстане, но при помощи бюджета участия вполне решаемая. Граждане становятся заинтересованы и начинают бережнее относится к городским объектам, что позитивно влияет на общий облик города и культуру общества. Представьте, как будет приятно принимать участие в уборке парка на месте бывшего пустыря, за который ты сам проголосовал на сайте и где теперь могут гулять твои дети.

Если мы хотим бороться «за почетное звание дома высокой культуры быта» и если городские власти действительно заинтересованы оставить после себя лишь приятные воспоминания, такой формат, когда жители самостоятельно могут влиять на благоустройство города и создание для себя и своих близких по-настоящему комфортной среды обитания, должен быть в приоритете.

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге smagulov_dn в Instagram



Справка об авторе

Смагулов Данияр Нуркенович

Родился в городе Зайсан, ВКО. Окончил Карагандинский государственный университет им Е.А. Букетова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Магистр философии, юрист. Женат.

Работал:

- главным специалистом в департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области;

- экспертом, затем помощником председателя в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции;

- заместителем руководителя департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астана.

Сейчас - первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области.