На площади перед входом в Центральный сквер завершаются подготовительные работы к установке памятника Ибраю Алтынсарину. Постамент уже готов, рабочие укладывают новую брусчатку.

Рядом с улицей его имени просветитель Ибрай Алтынсарин встанет в полный рост /Фото Андрея СКИБЫ

Как сообщила «НГ» руководитель отдела культуры акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА, установка памятника приурочена к 180-летию казахского просветителя, юбилей будет отмечаться в 2021 году.

Решение приняли еще 30 декабря 2019 года, когда по поручению заместителя премьер-министра Сапарбаева Министерство культуры провело заседание рабочей группы с участием руководителей областных управлений культуры. На нем поручили установить памятники в Нур-Султане, Алматы и Костанае.

- Во дворе школы им. И. Алтынсарина имеется бюст просветителя, но к юбилею Алтынсарина будет установлен памятник в полный рост, - отметила Аубакирова. - Памятник устанавливается за счет спонсорских средств. Заказчик - отдел ЖКХ, работы выполняет ТОО «Таза Жол». Я полагаю, что, когда эскиз памятника утвердят в Министерстве культуры, его сделают и привезут в Костанай, так как у нас нет такой возможности.

Она подтвердила, что отдел культуры не стал проводить опрос общественного мнения о необходимости установки памятника.

- Как-то перед проведением дня города мы провели опрос жителей: кого из артистов российской эстрадыхотели бы вы видеть? - пояснила Айсулу Аубакирова. - Молодежь предложила пригласить Егора Крида, но у него был слишком большой гонорар. Мы подумали, что кто-то будет за, кто-то против... И так как всем не угодишь, мы решили отказаться от проведения изучения общественного мнения. Сейчас по установкам памятников, в том числе и этого памятника, решение принимают профессионалы: известные скульпторы, художники и архитекторы.

Ранее отдел ЖКХ акимата Костаная так ответил на этот вопрос: «Согласно Правил установления сооружений монументального искусства, утвержденных приказом министра культуры и спорта РК от 28 апреля 2020 года № 103, проведение изучения общественного мнения не предусмотрено».

На памятнике Пушкину, который расположен напротив здания городского акимата, сотрудники ТОО «Таза Жол» в конце сентября завершили текущий ремонт. А в начале октября в правой руке классика появилось перо.

Перо из руки классика, возможно, вырвал ураган. Но теперь Пушкин - в комплекте /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По словам Айсулу Аубакировой, его прикрепили сотрудники ТОО «Таза жол» по заказу отдела ЖКХ.

В конце июля в отделе культуры сообщили, что, скорее всего, перо упало из-за непогоды или вследствие естественного старения памятника. Отдел культуры составил акт технического обследования и направил его в отдел ЖКХ.

- За счет привлеченных финансовых средств в сентябре были выполнены работы по замене гранита постамента, - сообщил руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН. - Финансирование из бюджетных средств на ремонт памятника не выделялось.

Как отметил Мусин, ремонт самого памятника (не считая прикрепления пера) не планируется.