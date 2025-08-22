На днях в Костанай приезжала целая команда специалистов Комитета государственных доходов. Цель - дать разъяснения по нормам нового налогового закона, который вступит в силу с 1 января 2026 года. К этому времени предприниматели должны не просто ориентироваться в том, что именно в кодексе изменилось, но и принять важные для состоятельности своего бизнеса решения.

Представители Комитета государственных доходов 18 августа провели выездной семинар в Костанае

Из первых рук

Предприниматель Ирина МАЗУР после семинара сказала корреспонденту «НГ», что встреча была полезной уже потому, что информацию предприниматели получали из первых рук.

- А то сейчас столько комментаторов везде, - отметила она, - все через свои каналы на YouTube вещают, в Instagram. Голова кругом. Но тут все-таки люди из комитета на наши вопросы отвечали.

Предприниматели, бухгалтеры компаний задали на семинаре более 30 вопросов по новому налоговому кодексу

Вопросов реально звучало много. Задавали их в основном бухгалтеры, а это аудитория, которая копает глубоко. Чаще других им отвечал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жаныбек НУРЖАНОВ. Он же делал общий установочный доклад.

- Основные изменения, которые отражены в новом Налоговом кодексе РК, - это дифференцированные и прогрессивные ставки налогов, НДС претерпел некоторые изменения, внедрены элементы налога на роскошь, значительно изменены специальные налоговые режимы, сейчас ведется работа над цифровизацией налогового администрирования, а также над сокращением форм налоговой отчетности до 30%, - перечислил он и затем на каждом из пунктов остановился подробнее.

Общие положения можно увидеть на карточках:

Отдельно мы отобрали те моменты, которые либо сопровождались специальными комментариями и примерами со стороны Нуржанова, либо вызывали больше всего вопросов у бизнеса.

Упрощенка, да не та

Новый кодекс оставляет из семи действующих сегодня в РК специальных налоговых режимов три.

- СНР для крестьянских и фермерских хозяйств фактически не меняется. Только единый земельный налог теперь уплачиваться не будет, вместо него индивидуальный подоходный по ставке 0,5% от дохода. Дальше - спецрежим для самозанятых, - перечислял Жаныбек Нуржанов, - это режим, который сейчас включает патент, платформенную занятость, мобильные приложения. По нему можно будет работать простым физическим лицам, без регистрации в качестве ИП, доход за месяц - не более 300 МРП (1,3 млн тенге), без наемных работников, ставка 4% без индивидуального подоходного налога. Но виды деятельности, при которых можно применять этот режим, будут определены постановлением правительства. Так что ждем....

Спецрежим на основе упрощенной налоговой декларации - это новый СНР, потому что он комбинирует упрощенку и режим розничного налога. Могут применять и индивидуальные предприниматели, и юридические лица.

- Доход - 600 000 МРП в год (2,4 млрд тенге). Ставка налогообложения - 4% от оборота с возможностью повышать и понижать ее на 50% по решению маслихата. То есть варьироваться может от 2 до 6%. В зависимости от вида деятельности и места ее осуществления, - комментировал докладчик. - Запретительный список для этого режима также будет принят постановлением правительства.

Предприниматели спрашивали, когда будет готов этот список, чтобы можно было выбирать СНР. Им ответили, что ориентировочно это произойдет в сентябре - октябре.

- Скажите, если я сейчас на режиме упрощенной декларации, нужно ли мне подавать заявление, чтобы снова применять этот режим? - спросил ИП Аманжол ЗАКЕ, - я читал, что надо. До 31 марта. Или это фейк?

- До 1 марта налогоплательщик, который работает сейчас на упрощенной декларации или на розничном налоге, если изъявит желание перейти на режим упрощенной декларации, ему необходимо будет подать уведомление, - ответили предпринимателю. - Тогда с 1 января 2026 года будет переход осуществлен. Если этого не сделать, вы автоматически уйдете на общеустановленный режим налогообложения.

- Еще один вопрос. Смотрел ваши выступления в других регионах и вроде бы получается, что упрощенщики даже при превышении по НДС могут не вставать на учет как его плательщики. Я правильно понял? - продолжил тот же предприниматель.

- Мы намеренно на это пошли, - заявил Нуржанов. - Смотрите: для розницы сейчас существует порог 600 000 МРП. Мы этот режим специально объединили с упрощенной декларацией. Сделали это для большей части бизнеса, который работает в рознице - магазины у дома, гостиницы, СТО. То есть всех, кто обслуживает население, мы не будем признавать плательщиками НДС. Следовательно, бояться не надо, что вас настигнет порог 20 000 МРП и надо будет на этой точке поменять ИП с себя на маму-папу. Мы осознанно пошли на то, что бизнес, который достигнет 2 с небольшим млрд тенге в год… - пускай работает. Не признается плательщиком НДС. Спокойно работайте. Главное, применяйте кассовые аппараты. И одна большая просьба - уберите оплату переводами. Ну и, если оборот превысит 100 млн тенге, можно будет брать на вычеты фонд оплаты труда, чтобы вы легализовали нормальные трудовые отношения со своими сотрудниками. Я думаю, для бизнеса, который работает в розницу, мы сделали очень хорошие условия.

«Ты мне не интересен»

Но однозначно вопрос выбора спецрежима будет связан не только со списком разрешенных видов деятельности. СНР вполне способен изменить сложившиеся взаимоотношения с партнерами по бизнесу.

- Не признаются оборотом по НДС обороты по реализации товаров, работ, услуг, по которым применяется специальный налоговый режим, - сказал в докладе Нуржанов, - то есть вне зависимости от порогов лица, работающие в упрощенном режиме, признаваться плательщиками НДС не будут. Ни в добровольном, ни в обязательном порядке.

Казалось бы, все отлично. Но если вы сотрудничаете с юридическим лицом, продаете ему товары, услуги, то ваш СНР лишает его возможности брать это на расходы. Чтобы продолжать с ним выгодные отношения, вам придется перейти на общеустановленный режим налогообложения.

- Шикарную партию разыграл комитет, - восхитился, обсуждая тему в одном из недавних подкастов, казахстанский налоговый эксперт Сергей КАЗАНЦЕВ, - чужими руками, то есть руками бизнеса же, они добьются перехода на общеустановленный режим, по нашим оценкам, 200-300 тысяч предпринимателей.

К тонкостям работы на СНР, которые возникают именно в связи с новым налоговым законодательством, относился еще один вопрос на семинаре в Костанае.

- У меня вопрос по организациям, работающим на упрощенке. В частности, у нас очень много контрагентов, - сказала представитель бухгалтерской службы АО «ССГПО» Татьяна ЕКУТИНА, - и как нам понять, что контрагент работает на режиме упрощенной декларации.

Ей ответили, что сейчас разрабатывается программное обеспечение, которое должно быть запущено с 1 января 2026 года. Работать будет по аналогии с сервисом на сайте комитета госдоходов, где есть поисковик по плательщикам НДС. Обещают, что на сайте можно будет видеть, в какой период налогоплательщик применял какой режим.

«Вы - тоже бизнес»

- Частные сады, как и государственные, никогда не платили НДС. Сейчас это ляжет на плечи родителей. Как быть, - задала вопрос от лица Ассоциации частных образовательных организаций Елена ВЕНГЕРСКАЯ.

- Для вас не НДС. Речь идет о том, что организации социальной сферы становятся плательщиками КПН - корпоративного подоходного налога. И образование, и медицина. Пока об обложении НДС мы ставим вопрос применительно к медицине. Образование как было без НДС, так и будет, - прокомментировал Нуржанов. - Если же вас вообще интересует, почему вы должны платить КПН, то мы здесь с какой точки зрения подошли: частная медицина, как и образование, когда учредитель их создавал, он ставил для себя целью извлечение прибыли. Несмотря на то, что он работает в социальной сфере. У нас с прошлого года руководители юридических лиц представляют декларации. Дабы легализовать их доходы, было принято решение об обязательстве уплаты КПН, чтобы они могли уже спокойно выплачивать дивиденды. Сейчас у нас в кодексе статья 290 говорит о том, что в организациях социальной сфере доходы должны быть получены только от этих видов деятельности и они не распределяются. Если они распределяются на другие цели, то КПН сразу - 20%. И я знаю, что некоторые образовательные, медицинские учреждения платили такой КПН. Поэтому было принято другое решение: мы предложили ставку корпоративного налога 10%, депутаты настояли на поэтапной реализации, начинаете с 5%. Любой бизнес, который имеет прибыль, должен с нее платить налог.

ЭСФ - двойной контроль

Прозвучало несколько вопросов, связанных с выпиской электронных счетов-фактур, после того как спикер сообщил, что «приостановление выписки ЭСФ станет способом обеспечения исполнения налоговых обязательств, будем применять его вместо того, чтобы снимать с учета по НДС».

Речь шла об изменениях в идеологии камерального контроля, когда сразу органы госдоходов никого в нарушители записывать не будут. Вам направят уведомление о выявленных расхождениях. И дадут 30 рабочих дней на исправление ситуации. Будут ждать от вас предоставления дополнительной отчетности либо пояснений.

- Если в течение этого срока обратной связи налогоплательщик не дает, будут приостановлены расходные операции по банковским счетам, как и сейчас. Но, кроме этого, будет приостановлена выписка электронных счетов-фактур, - сообщил Жаныбек Нуржанов. - Прошу вас на это обратить внимание. Что касается вообще контроля выписки ЭСФ, то будет две формы. Автоматизированный контроль выписки. И сопоставительный контроль. Второй есть и сейчас в рамках камерального контроля. Его вынесли в отдельный раздел. Будут уведомления по результатам сопоставительного контроля, смысл которого в том, чтобы подтвердить фактическое происхождение товара. Чтобы такого не было: налогоплательщик приобретает гвозди, а продает сапоги. Информационная система e-tamga сможет считать баланс ЭСФ - полученных и выписанных... Но под этот вид контроля будут подпадать не все абсолютно налогоплательщики, а те, кто имеет высокий риск неисполнения налоговых обязательств. В частности, вновь зарегистрированные налогоплательщики, а также те, кому ранее приостанавливали выписку ЭСФ. Для чего вообще нужны два вида контроля? Чтобы все-таки искоренить выписку фиктивных счетов-фактур. Согласитесь, не может только что зарегистрированный налогоплательщик выписывать ЭСФ сразу на миллионы, а то и на миллиарды тенге. Если этот контроль заработает в полной мере, то через 2-3 года мы откажемся от признания сделок недействительными, от признания регистрации недействительной, у нас значительно сократятся сроки возврата НДС.

Пока критериев нет

- В новом Налоговом кодексе будет понятие «дробление бизнеса? Если да, то что конкретно оно означает, что в него входит, - задала вопрос руководитель консалтинговой компании Айзада ДЮСЕМБАЕВА.





- Прямо понятия нет. Критериев дробления бизнеса мы пока не разработали, хотя в планах это есть, - ответил Нуржанов. - Но прописан принцип добросовестности. Кроме того, надеемся, что заработает такой момент: поскольку у нас по упрощенной декларации было пороговое ограничение для постановки на учет по НДС в размере 20 000 МРП, предприниматели этого же боялись. Кроме того, применяли режим упрощенки для оптимизации корпоративного подоходного налога: вместо 20% уплачивали 3%, а 17% уводили. В итоге в новом кодексе появляется другой подход: упрощенка работает в основном с населением, на вычеты там ничего нет. То есть мы подталкиваем, чтобы малый бизнес на своих точках не имел по 5-6 субъектов и чтобы юрлица не оптимизировали свой КПН.

Дюсембаева отметила, что работает на общеустановленном режиме, а вот обслуживает нередко тех, кто работает на СНР упрощенной декларации, то есть вынуждена будет с нового года на 16% поднять стоимость своих услуг для них.

- Коллеги, ну 10 000 МРП! Пора становиться цивилизованным бизнесом, - отреагировал Нуржанов. - Не хотите поднимать, переходите на договоры ГПХ (гражданско-правового характера).

Команда Комитета государственных доходов отработала на встрече 18 августа, что называется, до последнего вопроса. Мероприятие было организовано совместно с областной палатой предпринимателей. Ее директор Ренат ДАВЛЕТПАЕВ напомнил присутствующим, что при палате действует Клуб бухгалтеров, в который входят авторитетные в этой сфере специалисты, руководители аудиторских, консалтинговых компаний. Вопросы по новому налоговому кодексу можно направлять туда, участвовать в обсуждениях. Кроме того, все региональные подразделения службы государственных доходов обещают регулярно проводить обучающие семинары, следите за информацией на их электронных площадках.

Фото Галины КАТКОВОЙ