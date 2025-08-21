Казахстанцы пожаловались на проблемы с получением жилья по ипотечной программе "Наурыз" и её направлению "Наурыз жұмыскер". Несмотря на то, что многие участники уже получили одобрение кредита, финансирование приостановили, говорят они. В ситуации разбиралась корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Казахстанцы опасаются, что из-за задержек их договоры с застройщиками могут быть расторгнуты.

"Множественные обращения к менеджерам Отбасы банка не приводят к результату. Тем временем наш договор с застройщиками скоро разорвут в одностороннем порядке из-за того, что выходим за рамки обговорённых сроков", - написали читатели.

Tengrinews.kz обратились за комментариями в пресс-службу "Отбасы банка". Как сообщили в банке, из-за высокой востребованности программы выдача займов шла с опережением плана финансирования.

"Поэтому банк был вынужден временно ввести лимит на выдачу займов. На это время займы могли получить те участники программы, которые уже зарегистрировали договор залога, подписали графики и договоры займа", - говорится в ответе банка.

По информации "Отбасы банка", всего за этот период ипотечные кредиты получили 275 участников программы.

"Одновременно банк предпринимал шаги по дальнейшему размещению облигаций на рынке. При этом наблюдалось повышение уровня доходностей как государственных ценных бумаг, так и бумаг, выпускаемых субъектами квазигосударственного сектора. Это делало облигации банка, начиная с апреля-мая 2025 года, с доходностью на установленном правилами уровне, недостаточно привлекательными для рыночных инвесторов", - пояснили в пресс-службе.

В связи с этим банк направил письма в Министерство промышленности и строительства и Министерство финансов с просьбами увеличить размер предельной ставки вознаграждения по выпускаемым облигациям. Приказом министра промышленности и строительства были внесены изменения, и 7 августа на Казахстанской фондовой бирже KASE прошли специализированные торги по размещению трёх выпусков облигаций банка.

"По итогам торгов для кредитования участников программы "Наурыз" привлечено более 102,7 миллиарда тенге по номинальной стоимости. В этот же день возобновлено предоставление займов по программе "Наурыз" и направлению "Наурыз жұмыскер" в полном объёме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы банка, на сегодняшний день в очереди на финансирование остаются 3 738 участников программы "Наурыз" и 834 – направления "Наурыз жұмыскер". Из них 1 044 человека по программе "Наурыз" и 112 - по "Наурыз жұмыскер" - уже определились с жильём и оформляют документы, добавили в банке.

Жилищную программу для технических специалистов "Наурыз жұмыскер" запустили в конце января. По условиям программы заём выдаётся по ставкам 7 процентов (ГЭСВ - от 7,1 до 9,6 процента) для социально уязвимых категорий граждан и 9 процентов (ГЭСВ от 9,4 до 13 процентов) - для всех остальных категорий.

Первоначальный взнос – от 10 процентов при покупке первичного жилья в чистовой отделке, от 20 процентов - при покупке первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа – 30 миллионов тенге для регионов и 36 миллионов тенге - для Астаны и Алматы.