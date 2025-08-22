Фуру с грузом остановили на контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы в Троицком районе, сообщает chel-news.ru. По документам крупу, выращенную в Узбекистане, везли из Казахстана в Екатеринбург. Однако у проверяющих возникли вопросы.

"При досмотре установлено, что маркировка имеется только на мешках, расположенных в верхнем ряду, остальные мешки маркировки не имеют, что не может подтвердить качество и безопасность перевозимой продукции", – пояснили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В итоге из-за нарушений правил, установленных в Евразийском экономическом союзе, весь груз массой 22 тонны пришлось вернуть обратно, перевозчику было выдано соответствующее предписание.

Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора