В рамках республиканской операции «Карасора» полицейские пресекли поставку крупной партии марихуаны прямиком из огорода. Более 20 полиэтиленовых пакетов и свёртков с этим наркотиком обнаружили у жителя Тобыла.

- Часть «запасов» он держал на работе, остальное хранил дома. А ещё выращивал кусты прямо на даче, - сообщила сегодня, 21 августа, пресс-служба ДП Костанайской области. - Сотрудники управления по противодействию экстремизму и противодействию наркопреступности в ходе оперативных мероприятий провели обыски сразу по двум адресам: на рабочем месте и в жилом доме подозреваемого. В итоге было изъято 11 пакетиков и 12 свёртков с веществом растительного происхождения.

Кроме того, 18 кустов марихуаны обнаружили на заднем дворе дачного участка. Кусты были аккуратно высажены и ухожены.



Экспертиза подтвердила: изъятое вещество - марихуана общей массой 3,4 кг. По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.



- Операция «Карасора» продолжается, и каждый, кто решит «пожать урожай» с запрещённого растения, окажется в поле зрения правоохранительных органов и будет привлечен к уголовной ответственности, - предупредили в ведомстве.

Фото пресс-службы ДП