Главному врачу костанайского онкодиспансера и его заместителю назначили реальные сроки наказания в колонии-поселении

Приговор в отношении главного врача онкодиспансера Муслима НАУРЗОВА и его заместителя БУПЕЖАНОВА в суде 2 Костаная огласили сегодня, 6 июня.

Наурзова суд признал виновным в получении взяток по двум эпизодам и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении).

Бупежанова по получению взятки от директора ТОО Омарова суд оправдал и назначил ему наказание только за получение взятки по второму эпизоду: 3 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Меру наказания в отношении Бупежанова, который находился под подпиской о невыезде, изменили и взяли его под стражу в зале суда.

После оглашения приговора судья разъяснил его суть.

- Наурзов, вы признаны виновным по обоим эпизодам, - обратился судья Сатмагамбетов к главному врачу онкодиспансера. - Но по первому эпизоду со взяткой от Омарова суд исключил ваш сговор с Бупежановым, поэтому назначил вам ниже низшего предела - 4 года в колонии минимальной безопасности. Бупежанова по первому эпизоду суд оправдал, по второму эпизоду он признан виновным, поэтому суд назначает ему мнимальное наказание - 3 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Подсудимые выслушали приговор спокойно, некоторые родственники плакали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

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