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Victor Yang
Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
Боюсь, что при рубке этого "леса", много невиновных "щепок" полетят.
06.06.19 19:52
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: на все уже выпущенные аппараты не распространяется запрет обновления гугла. В точку. Причём скоро возможно будет отменён. Трамполино могут привлечь за вредительство :lol:
06.06.19 19:52
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Брал в технодоме с функцией обмена в течении года. Что это за функция такая? Сейчас новый закон вышел - телефоны и прочие устройства с сим-картами менять нельзя, кроме как если будет...
06.06.19 19:41
Тот самый
Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»
А что на счет 200 тенге за ежегодную проверку стояков, которую по факту никто не проводит? Около 50 тысяч абонентов по городу - неплохо так 10 миллионов за виртуальные проверки.
06.06.19 17:58
Гога
Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения
olegggon 50 млн доставка - Какие 50 доставка ?? Если железкой , думаю в 5 (пять) с лихвой уложились . А никого разговора не было , если бы документы показали .
06.06.19 17:17
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Главному врачу костанайского онкодиспансера и его заместителю назначили реальные сроки наказания в колонии-поселении

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 июня 2019, 17:18 |  Криминал

Приговор в отношении главного врача онкодиспансера Муслима НАУРЗОВА и его заместителя БУПЕЖАНОВА в суде 2 Костаная огласили сегодня, 6 июня.

Наурзова суд признал виновным в получении взяток по двум эпизодам и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении).

Бупежанова по получению взятки от директора ТОО Омарова суд оправдал и назначил ему наказание только за получение взятки по второму эпизоду: 3 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Меру наказания в отношении Бупежанова, который находился под подпиской о невыезде, изменили и взяли его под стражу в зале суда.

После оглашения приговора судья разъяснил его суть.

- Наурзов, вы признаны виновным по обоим эпизодам, - обратился судья Сатмагамбетов к главному врачу онкодиспансера. - Но по первому эпизоду со взяткой от Омарова суд исключил ваш сговор с Бупежановым, поэтому назначил вам ниже низшего предела - 4 года в колонии минимальной безопасности. Бупежанова по первому эпизоду суд оправдал, по второму эпизоду он признан виновным, поэтому суд назначает ему мнимальное наказание - 3 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Подсудимые выслушали приговор спокойно, некоторые родственники плакали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

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Обвиняемые в получении взятки главврач онкодиспансера и его заместитель частично признали вину в суде № 2 Костаная
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