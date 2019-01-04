Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге
В коррупции подозреваются главный врач КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместитель. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает Tengrinews.kz.
Антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместителя.
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- Они подозреваются в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 миллиона тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов, - сообщил Арман Бердалин.
Как ранее сообщала пресс-служба Костанайского областного суда, главный врач Костанайского областного онкологического диспансера Муслим Наурзов с 13 декабря находится под домашним арестом. Мера пресечения санкционирована специализированным следственным судом Костаная.я щаместителя
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33258
Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/glavvracha-kostanayskogo-onkodispansera-podozrevayut-360830/
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Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/glavvracha-kostanayskogo-onkodispansera-podozrevayut-360830/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге
за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов Источник:www.ng.kz - формулировочка ещё та , научились длинно говорить и ничего не сказать ....
Охрана на парковке есть, только гарантий нет
Хваленный БК-Строй, зачем людям нужна платная неохраняемая стоянка)