Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге

В коррупции подозреваются главный врач КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместитель. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает Tengrinews.kz.

Антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместителя.

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- Они подозреваются в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 миллиона тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов, - сообщил Арман Бердалин.

Как ранее сообщала пресс-служба Костанайского областного суда, главный врач Костанайского областного онкологического диспансера Муслим Наурзов с 13 декабря находится под домашним арестом. Мера пресечения санкционирована специализированным следственным судом Костаная.я щаместителя



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33258



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz В коррупции подозреваются главный врач КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместитель. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает Tengrinews.kz. Антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместителя. "Они подозреваются в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 миллиона тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов", - сообщил Арман Бердалин.Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/glavvracha-kostanayskogo-onkodispansera-podozrevayut-360830/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz