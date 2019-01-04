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maxsaf
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Гога
Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге
за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов Источник:www.ng.kz - формулировочка ещё та , научились длинно говорить и ничего не сказать ....
04.01.19 17:37
arman_kst
Охрана на парковке есть, только гарантий нет
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Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге

4 января 2019, 16:54 |  Криминал

В коррупции подозреваются главный врач КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместитель. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает Tengrinews.kz.

Антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместителя.

Видео с сайта tengrinews.kz

- Они подозреваются в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 миллиона тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов, - сообщил Арман Бердалин.

Как ранее сообщала пресс-служба  Костанайского областного суда, главный врач Костанайского областного онкологического диспансера Муслим Наурзов с 13 декабря находится под домашним арестом. Мера пресечения санкционирована специализированным следственным судом Костаная.я щаместителя

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33258

В коррупции подозреваются главный врач КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместитель. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает Tengrinews.kz. Антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместителя. "Они подозреваются в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 миллиона тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов", - сообщил Арман Бердалин.
Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/glavvracha-kostanayskogo-onkodispansera-podozrevayut-360830/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
В коррупции подозреваются главный врач КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместитель. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает Tengrinews.kz. Антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместителя. "Они подозреваются в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 миллиона тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов", - сообщил Арман Бердалин.
Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/glavvracha-kostanayskogo-onkodispansera-podozrevayut-360830/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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§ Vital
Re: Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.01.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечего не скажу. Про него. А точно скажу. Завтра. Органы , если примут. Таже песня будет.
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* Гога
Re: Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.01.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33395
- формулировочка ещё та , научились длинно говорить и ничего не сказать . Сплошной туман .Если по тендеру выиграли - как могут препятствовать ? А оплату разве сам диспансер проводить ? Кажется это от них не зависит ?
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