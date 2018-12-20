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КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
20.12.18 18:40
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
20.12.18 18:36
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
20.12.18 18:30
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
20.12.18 18:28
КГСПС
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.
20.12.18 18:16
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Санкцию в отношении задержанного главврача костанайского онкодиспансера избрал суд

19 декабря 2018, 13:46 |  Криминал

Следующие два месяца главный врач Костанайского областного онкологического диспансера Муслим Наурзов будет находиться под домашним арестом. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Такую меру пресечения 13 декабря санкционировал специализированный следственный суд Костаная. Ходатайство в суд подавал руководитель СОГ - следователь по ОВД СУ ДНБПК по Костанайской области Канат Мирамов.

Фото oncology-kostanay.kz

Сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции задержали главврача вечером 11 декабря.

Как стало известно сегодня, Наурзов подозревается в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.

По ст. 366 УК РК ему грозит штраф в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Санкцию в отношении задержанного главврача костанайского...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зарплата, во время нахождения -
под домашним арестом, ему сохраняется?... :-o
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§ Ольга Колоколова
Re: Санкцию в отношении задержанного главврача костанайского...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2260
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.12.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А зарплата, во время нахождения - под домашним арестом, ему сохраняется?... :-o Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33258
Вообще, если окажется, что не виноват, должна сохраняться. Что логично, чай не 37 год. И он пока лишь подозреваемый.
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§ Гога
Санкцию в отношении задержанного главврача костанайского онкодиспансера избрал суд
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также в областной многопрофильной больнице в приемном покое начнет работу современный японский ангиограф за 338 миллионов тенге.
- Вот прочитал , и не пойму , где ошибка или я дурак . Два дня по Интернету искал - ну нет таких цен (примерно 911 000 $) ! И тут возникает большой вопрос к различным контролирующим органам . Или как всегда - у семи нянек дитя без глазу .

[Исправлено: Гога, 19.12.2018 - 14:01]
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§ Menden1968
Санкцию в отношении задержанного главврача костанайского онкодиспансера избрал суд
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 243
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще, если окажется, что не виноват, должна сохраняться. Что логично, чай не 37 год. И он пока лишь подозреваемый.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33258

........чай мандатс имеете на адвакатскую деятельность иль уж переквалифицировались...
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