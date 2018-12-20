Санкцию в отношении задержанного главврача костанайского онкодиспансера избрал суд
Следующие два месяца главный врач Костанайского областного онкологического диспансера Муслим Наурзов будет находиться под домашним арестом. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.
Такую меру пресечения 13 декабря санкционировал специализированный следственный суд Костаная. Ходатайство в суд подавал руководитель СОГ - следователь по ОВД СУ ДНБПК по Костанайской области Канат Мирамов.
Фото oncology-kostanay.kz
Сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции задержали главврача вечером 11 декабря.
Как стало известно сегодня, Наурзов подозревается в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.
По ст. 366 УК РК ему грозит штраф в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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