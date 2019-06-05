Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать свободы, прокурор настаивает на 8 годах в колонии-поселении

Прения в отношении главного врача Ккостанайского областного онкологического диспансера Муслима НАУРЗОВА и его заместителя Даулета БУПЕЖАНОВА прошли в суде №2 Костаная в понедельник, 3 июня. Сегодня, 6 июня, суд заслушал последнее слово подсудимых.

Оба обвиняются в том, что с 1 октября по 18 декабря 2018 года в группе лиц по предварительному сговору получили две взятки в значительном размере (ст. 366 ч. 3 УК РК).

Первый эпизод был связан с директором ТОО "Дез-Сервис KZ” Омаровым, который выиграл госзакупку на поставку дезинфицирующих средств стоимостью 2, 9 млн тенге. За беспрепятственную приемку госзакупки Наурзов и Бупежанов получили взятку в размере 180 000 тенге, которую поделили пополам. Согласно второму эпизоду директор ТОО "Noda Med” Кудабаев также выиграл тендер на поставку реагентов и реактивов на сумму 51,7 млн тенге. По данным следствия, Наурзов попросил 4,4 млн тенге за беспрепятственную приемку реагентов. Деньги передавались в Алматы через Жубанову - родственницу жены Бупежанова. Жубанова перечислила деньги на счет в АТФ-Банке, с которого их снял Бупежанов. Полученную сумму главврач и его заместитель снова поделили пополам в служебном кабинете Наурзова, после чего были задержаны с поличным сотрудниками антикоррупционной службы.

Получение взятки от директора ТОО "Noda Med” Кудабаевой главный врач онкодиспансера и его заместитель в суде полностью признали, получение взятки от директора ТОО "Дез-Сервис KZ” Омарова оба категорически отрицали.

Сам Омаров во время допроса в суде в качестве свидетеля заявил, что «никакой взятки не передавал».

- Реально в октябре 2018 года я отдавал Наурзову 38 000 тенге. Это было вознаграждение за проведенную мне в январе 2017 года операцию, которую делал лично Наурзов, - отмечал в своих показаниях Болат ОМАРОВ.

- Почему вы решили отблагодарить главного врача спустя почти 2 года после операции? - поинтересовался тогда государственный обвинитель Багдат ЕСЕКЕЕВ. - И почему вы решили отдать именно 38 000 тенге?

- Потому что раньше у меня не было денег, чтобы отблагодарить Наурзова, а в октябре он сказал, что едет к сыну в отпуск, - ответил свидетель. - Передал 38 000 тенге, потому что я так решил.

В прениях прокурор посчитал, что переданные от Омарова деньги все-таки были взяткой.

- Вина подсудимых полностью доказана показаниями ряда свидетелей, как по первому, так и по второму эпизодам, - отметил в прениях государственный обвинитель. - Поэтому налицо неоднократность получения взяток. С учетом личностей подсудимых прошу назначить Наурзову и Бупежанову по 8 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение), без конфискации имущества.

Адвокат Наурзова Азамат НАЙМАНОВ в ходе всего судебного разбирательства пытался доказать, что предварительного сговора в группе лиц не было.

- Сговора не было, потому что директора ТОО «Noda Med» Кудабаева сама захотела отблагодарить Наурзова, - отметил он еще раз в прениях. - Что касается Омарова, то в своих показаниях он четко заявил, что деньги передавались за проведенную ему операцию, а не за заключение дополнительного соглашения. Лечение и передача вознаграждения за внеплановую операцию, которую делает лично главврач, не преступление. Все построено на предположениях, видеозаписи передачи взятки в суде толком исследованы не были.

Адвокат Бупежанова Раимкулов в прениях также пытался убедить суд, что заместитель главного врача не является субъектом преступления и что никакого сговора между ним и главврачом не было.

- Бупежанов пояснил, что никаких разговоров с Наурзовым он не вел, - сказал в суде . - Доказательств в получении взятки нет, денежных купюр нет, хотя предмет взятки должен быть зафиксирован. Аудио и видеосвидетельств взятки нет в природе! Директор ТОО "Noda Med” Кудабаева сама решила проявить инициативу и передать вознаграждение, поэтому никакого сговора между Наурзовым и Бупежановым не было. Я прошу моего подзащитного по первому эпизоду оправдать, а по второму переквалифицировать статью с получения взятки (ст. 366 УК РК) на получение незаконного вознаграждения (ст. 247 УК РК).

Прокурор в реплике возразил, что видео и аудиоматериалы по получению взятки были полностью изучены и что Бупежанов все-таки относится к субъектам преступления, что подтверждает сговор между ним и главным врачом.

Супруга главного врача Зауреш НАУРЗОВА, выступающая в суде общественным защитником, расплакалась прямо во время своей речи:

- За его плечами 30 лет безупречной службы, - сказала она в прениях. - Да, совершил ошибку, в чем серьезно раскаивается. Я прошу суд не лишать его свободы и дать возможность оперировать. Он ведь никого не убивал, он спасал жизни. Дайте ему возможность дальше спасать жизни людей.

Наурзов и Бупежанов в прениях заявили, что не признают сговора и вину в получении взятки от Омарова. Во время последнего слова главный врач онкодиспансера добавил, что очень признателен близким, родственникам и коллегам за поддержку.

- Оказавшись в сложной жизненной ситуации, я понял, что я не один, - сказал Муслим Наурзов. - А это значит, что, вернувшись оттуда, я смогу вернуться не только в семью, но и в онкодиспансер, где буду оказывать помощь пациентам, улучшая качество их жизни. Хочу попросить прощения у своей семьи, жены и сыновей. Я очень виноват перед ними, потому что доставил им массу переживаний. Искренне раскаиваюсь и прошу максимального смягчения наказания. Дайте мне возможность искупить вину за операционным столом.

Бупежанов в последнем слове также просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы и сказал, что раскаивается в содеянном.

Приговор по делу, длившемуся полгода, будет вынесен 6 июня.