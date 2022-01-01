По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная (за два рабочих дня прошлой недели):

- зарегистрировали брак 24 пары. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 20 лет. Самому зрелому жениху - 47 лет, невесте - 45;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 11 новорожденных: 8 девочек и 3 мальчика. Самые популярные имена малышей: София, Ева, Алихан. Самые редкие: Сафия, Раяна, Ернар, Юст. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 40 лет, маме - 37 лет;

- умерли 37 человек: 19 женщин и 18 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 715 вызовов, из них 596 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 468, из них 48 - к детям. Поступило 7 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 7 человек, 5 из них были экстренно госпитализированы;

- всего скорая помощь доставила в больницы 422 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 157 человек, из них поместили 146: 130 мужчин и 16 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 14 выездов, на случаи горения - 20 выездов. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 114 уголовных правонарушений, из них 36 краж и 25 фактов мошенничества;

- разысканы 20 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 53 преступления;

- зарегистрированы 4 наркоправонарушения: 2 наркопроступка, 1 факт сбыта и 1 факт хранения наркотических веществ в особо крупном размере;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.