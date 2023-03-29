Как, когда и чем удобрить рассаду для ее полноценного развития

К концу марта у огородников и цветоводов подоконники уже вовсю зазеленели от всходов перца, баклажанов, томатов и цветочных культур. Большая часть из них уже не просто посеяна, но и распикирована по отдельным «квартирам», а значит, пришло время начать подкармливать растения для хорошего развития и залога богатого урожая. И главный вопрос: чем это сделать?

При выращивании рассады одним из важнейших условий является грунт, в который вы кладете семена. Ведь если крохотный росточек с семядолями еще питается за счет самого семени, то уже появление первого настоящего листа и развитие корней зависит от почвы. По питательности, структуре и чистоте в большей степени подходит покупной грунт, в которофм содержится биогумус, микро- и макроэлементы. Однако даже при использовании такой почвы бывают случаи, когда всходы застыли и не развиваются. Почему это может произойти?

Питательные элементы могут не усваиваться по следующим причинам: неправильный pH почвы (кислая или сильно щелочная), нарушены режим полива (сильно увлажненная или пересушенная почва) и доступ кислорода к корням (при переувлажнении), пониженная температура не только воздуха, но и грунта (ниже 15 градусов). Выход в первую очередь в улучшении условий выращивания.

Поддержание оптимальной температуры - одно из условий для усвоения питательных элементов / Фото автора

Многие дачники по-прежнему для посева рассады используют исключительно садовую землю со своего участка. Вариант экономный, но опасный. Всходы в ней появятся, но впоследствии одни жалуются на образовавшуюся корку на поверхности, другие - на «черную ножку» и гибель рассады. Да и по питательности истощенная земля, взятая осенью с грядки, может не отвечать требованиям растений. А перегной или компост сейчас не получится внести. Самый оптимальный вариант - сделать торфосмесь и распикировать в нее ваши растения.

Торф продается в магазине, но нужно знать, что он бывает трех типов: верховой, низинный и переходный. В качестве удобрения нужен низинный. Он содержит больше питательных веществ, более однороден по структуре, темного цвета, имеет нейтральный pH (5,5-6,5). Для приготовления смеси берут 3 части садовой земли, 2 части низинного торфа, 1 часть субстратных компонентов (перлит и вермикулит).

Питательная торфосмесь уменьшит необходимость подкормки растений / Фото автора

В правильном грунте растения от всходов до появления двух-трех настоящих листьев в комплексных удобрениях не нуждаются. Единственное, что можно применить в этот период, - это эффективные стимуляторы роста: «Эпин» (8 капель на 1 л воды, опрыскивание), «Циркон» (0,1 мл на 1 л воды, опрыскивание), НВ-101 (1-2 капли на 1 л воды, опрыскивание). Их применяют однократно либо с перерывом в 14 дней.

Почаще можно использовать биологический стимулятор - суспензию хлореллы. 1-2 раза в неделю можно как поливать под корень, так и опрыскивать раствором хлореллы, приготовленным из 35-50 мл суспензии на 1 л воды. Заменить этот новый препарат может вода из… аквариума. Да, по составу, содержанию микроэлементов и полезных микроорганизмов она схожа с озерной водой.

Следующие подкормки необходимо начинать только через 14 дней: после пикировки рассады либо при появлении 3-4 настоящих листьев, если вы сеяли сразу в отдельные горшочки. На этом этапе целесообразно подкормить гуматом калия (1 мл на 1,5 л воды внекорневая и 2 мл на 1,5 л воды корневая) с интервалом 2 недели. Подкормку удобрениями можно чередовать с поливом стимуляторами роста, например «Энергеном» (в зависимости от формы выпуска, 30 капель или 1 капсула на 1 л воды).

С появлением третьего настоящего листа можно начинать подкармливать рассаду / Фото автора

Если ваша рассада выглядит достаточно хорошо, не стоит применять удобрения с большим содержанием азота, такие как аммиачная селитра, карбамид, азофоска. Не перекармливайте здоровую рассаду, так как чрезмерный рост зеленной массы и зачастую недостаток солнечного света на подоконнике приведет к ее вытягиванию, хрупкости, тяжелой приживаемости после высадки и снижению урожайности. Сейчас важно хорошее развитие корневой системы, для которого нужен фосфор. Признаком недостатка фосфора у томатов является фиолетовый оттенок листвы и стеблей. Восполнить нехватку этого элемента можно суперфосфатом (4 г на 1 л воды, полив под корень).

Оптимально применение комплексного минерального водорастворимого удобрения. Выбор их сейчас достаточно большой: от дорогостоящих ZION, Kristalon и Osmocote до бюджетных «Агрикола», «Здравень», «Акварин», «Гуми», «Рассада-рост» и других. На что стоит обратить внимание при выборе комплексного удобрения? Во-первых, на состав N-P-K. Чем меньше азота (не более 20%), тем лучше. Во-вторых, наличие необходимых микроэлементов (железо, магний, сера, марганец, бор, медь и другие), а также гуминовых или янтарной кислот.

При выборе удобрения обязательно изучайте его состав / Фото автора

Рекомендации по внесению удобрений: ни в коем случае нельзя рассыпать сухие удобрения по поверхности грунта, запросто можно не рассчитать с дозировкой и сжечь корни. Приготовленным согласно инструкции раствором поливать растения под корень только на предварительно увлажненную почву, лучше в утренние часы. При листовой подкормке, чтобы избежать ожогов нежных листочков, опрыскивание проводить, когда нет прямых солнечных лучей, и не включать фитолампу до полного высыхания листьев.

Не рекомендую экспериментировать с народными способами: подкормкой настоями луковой шелухи, банановой кожуры, сыпать в горшочки заварку от чая и спитый кофе. Возможно развитие плесени, а уж мошки (грибной комарик) уж точно появятся. Не подойдет для рассады излюбленное средство дачников - древесная зола. Ее внесение быстро сделает грунт щелочным, а значит, корни не смогут в полной мере усваивать питательные вещества.

При недостаточном освещении, загущенных посадках и избытке азота в почве происходит вытягивание растений. В этом случае помогут препараты-регуляторы роста: «Атлет», «Рэгги» (1 амп. на 1 л воды, полив). Они замедляют рост надземной части, способствуют развитию мощной корневой системы, утолщению стеблей, растение становится коренастым.

Таким образом, совмещая правильную агротехнику, умеренные и своевременные подкормки, вы получите здоровую рассаду и отличный урожай!