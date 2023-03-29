Об открытом участке на трубах большого диаметра за домом № 168 по пр. Абая сообщил «НГ» житель Костаная Николай ПРОХОРОВ.

- Теплотрасса проложена рядом с детской площадкой, - пояснил он. - Еще в начале зимы на них была хорошая плотная изоляция, но потом трубы облюбовали бомжи. Итог - большой кусок изоляции сорван, рядом валяются пустые бутылки и мусор.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу большого диаметра, в центре которой - открытый участок. Труба находится рядом с детской площадкой.

Пр. Абая, 168. В центре теплотрассы за домом - полностью открытый участок / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы по ул. Чкалова, 6, о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Ул. Чкалова, 6. Трубы изолировали и со стороны подъезда, и с торца дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Ул. Чкалова, 6. Трубы изолировали и со стороны подъезда, и с торца дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Ул. Чкалова, 6. Трубы изолировали и со стороны подъезда, и с торца дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!